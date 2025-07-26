Воєнний стан, розширення бойових дій та евакуація: збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею не вщухає

Вже декілька днів точаться запеклі бої на кордоні Таїланду та Камбоджі. Зіткнення супроводжуються застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем.

ВІДЕО ДНЯ

За три дні протистояння у Таїланді загинуло щонайменше 19 осіб, зокрема шестеро військовослужбовців, ще понад 60 отримали поранення. Таїланд запровадив воєнний стан у восьми районах провінцій Чантабурі та Трат, розташованих уздовж кордону з Камбоджею та евакуйовав звідти мирних жителів. Про це повідомляє катарська телекомпанія Al jazeera.

Камбоджа повідомила про 13 загиблих, включаючи п’ятьох солдатів, та поранення ще 70 осіб.

Тайська армія заявила, що камбоджійські сили «проводили безперервні бомбардування» з використанням важкого озброєння, польової артилерії та ракет і порадила цивільному населенню уникати зон конфлікту.

РЕКЛАМА

Міністерство оборони Камбоджі підтвердило обстріли та заявило, що контролює місце розташування двох спірних храмів та ще однієї території. Повідомляється, що 40 робітників опинилися в пастці в храмі Преах Віхеар, одному з осередків конфлікту.

Таїланд висунув Камбоджі припинення бойових дій як попередню умову для початку мирних переговорів.

Також уряд Таїланду відкинув посередницькі зусилля третіх країн, зокрема, США, Китаю та Малайзії, і наполягає на врегулюванні конфлікту шляхом двосторонніх переговорів.

РЕКЛАМА

Бангкок хоче вести напряму перемовини з офіційним Пномпенем.

Варто відзначити, що значна частина нинішньої суперечки на кордоні країн випливає з карт, складених на основі різних інтерпретацій франко-сіамських договорів початку 20 століття. Однією з ключових точок напруги знову став район храмового комплексу Преах Віхеар та прилеглі землі. Ще у 1962 році Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь Камбоджі, проте політичні сили Таїланду з цим не погодилися.

Храм Преах Віхеар - предмет тривалих суперечок між Камбоджею та Таїландом

На тлі загострення в регіоні аналітики попереджають про потенційні ризики для стабільності в Південно-Східній Азії, адже конфлікт відбувається на тлі складної економічної ситуації в регіоні.

РЕКЛАМА

Поки Індонезія, В’єтнам та Філіппіни уклали нові торгівельні угоди з адміністрацією Дональда Трампа, експортноорієнтований Таїланд досі не зміг домовитися зі США.

Як повідомляли «ФАКТИ», у квітні між Індією та Пакистаном розгорівся конфлікт, який ледь не призвів до ядерної війни.

128

Читайте нас у Facebook