Бояться помсти: ЗМІ про небажання нардепів з президентської фракції підтримувати закон Зеленського щодо НАБУ

Альтернативний законопроєкт щодо НАБУ та САП, який президент Зеленський вніс до парламенту 24 липня після протестів, що прокотилися по всій Україні, можуть не підтримати частина депутатів з президентської фракції.

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«Слуги народу» начебто побоюються «помсти» з боку антикорупційних правоохоронних органів, якщо тим повернуть повноваження, пише «Громадське».

За інформацією видання, близько 70 народних депутатів від «Слуги народу» висловили своє невдоволення новим законопроєктом. А кілька депутатів з більшості навіть розглядають можливість відмови від своїх мандатів, аби не голосувати за новий законопроєкт.

Причиною такого побоювання начебто стало інтерв'ю голови САП Олександра Клименка для «Суспільного», який сказав, що прокурори всю інформацію збирають й розберуться в тому, що стало причиною прийняття скандального закону 12414.

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Разом з тим, як пише видання, на думку одного з нардепів, законопроєкт все одно має хороші шанси на ухвалення.

Нагадаємо, вночі 22 липня президент підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП. На тлі цього рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України. Протести тривають вже чотири дні.

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