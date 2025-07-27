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Ідеальна варена кукурудза від Пави: простіше та смачніше не вигадаєш

14:11 27 липня 2025
Варена кукурудза, фото скриншот відео

Кулінар Вадим Бжезінський (Пава), рецепт огірків кімчі якого сподобався нашим читачам, показав, як смачно приготувати звичайну кукурудзу.

За його словами, виходить, що смачніше та простіше, що й не придумаєш.

Інгредієнти:
вода -1л приблизно
кукурудза-3−4 шт
тимьян-пару гілочок
сырок вершковий -2шт стандартных (приблизно 200г)
перець горошком-7−8горошин
сіль за смаком

Приготування:
У гарячу воду додати сир, перемішати до повного розчинення. Потім додати сіль, перець горошком та чебрець.

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Почистити кукурудзу й відправити у кастрюлю. Варити 15−20 хвилин.


Ми також розповідали, як за три хвилини приготувати молоду кукурудзу за рецептом Олександра Городника.

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