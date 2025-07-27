- 27.07 22:29 Чому важливо розбиратися в брендах: знання багатьох нюансів дуже корисно
- 27.07 22:01 Страва всього з двох інгредієнтів: дуже смачно, швидко та бюджетно
- 27.07 21:32 Дженніфер Лопес шокувала шанувальників «непристойним» виступом на концерті
- 27.07 21:03 Посадіть лаванду та герань: як швидко та ефективно позбутись комарів у саду
- 27.07 20:35 Між усіма присутніми розділили скорботний коровай: ворожий дрон вбив бійця «Азову» з Рівненщини
- 27.07 20:07 Сливи на зиму в пряному маринаді: рецепт, який закохує з першої ложки
- 27.07 19:44 Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині: є жертви
- 27.07 19:39 «Про те, що це станеться, я писав давно»: фахівець із РЕБ розповів про вдосконалення російських «Шахедів»
- 27.07 19:09 Тільцям — «Верховний жрець» та терпіння, Стрільцям — «Світ» та приємна несподіванка: Таро-прогноз на 28 липня
- 27.07 18:46 У Раді знову задумалися над збільшенням пенсійного віку в Україні: у чому каверза?
- 27.07 18:36 Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів
- 27.07 18:21 рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
Книга рецептів
14:11 — 27 липня 2025
Ідеальна варена кукурудза від Пави: простіше та смачніше не вигадаєш
Кулінар Вадим Бжезінський (Пава), рецепт огірків кімчі якого сподобався нашим читачам, показав, як смачно приготувати звичайну кукурудзу.
За його словами, виходить, що смачніше та простіше, що й не придумаєш.
Інгредієнти:
вода -1л приблизно
кукурудза-3−4 шт
тимьян-пару гілочок
сырок вершковий -2шт стандартных (приблизно 200г)
перець горошком-7−8горошин
сіль за смаком
Приготування:
У гарячу воду додати сир, перемішати до повного розчинення. Потім додати сіль, перець горошком та чебрець.
Почистити кукурудзу й відправити у кастрюлю. Варити 15−20 хвилин.
Ми також розповідали, як за три хвилини приготувати молоду кукурудзу за рецептом Олександра Городника.206
Читайте нас у Facebook
До змісту розділу Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
Наступний матеріал
Новини партнерів