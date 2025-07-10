41.40 / 41.96 48.75 / 49.42
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Молода кукурудза за рецептом Олександра Городника: готується у мікрохвильовці всього за три хвилини

10:53 10 липня 2025
Молоду кукурудзу можна приготувати у мікрохвильовій печі. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше розповідав, як правильно засолити червону рибу в домашніх умовах, показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці.

«Достатньо просто замотати качани кукурудзи в паперові рушнички, намочити водою зі всіх сторін і готувати на максимальній потужності 3−5 хвилин», — пише шеф-кухар на своїй сторінці у соцмережах.

Читайте також: Вершковий суп з кукурудзою: смачно та дуже ситно

Приготування:

  • Кукурудзу очистити.
  • Загорнути у паперовий рушник та змочити водою.
  • Готувати у мікрохвільовці протягом 3−5 хвилин.
  • Натерти готову кукурудзу вершковим маслом, посолити та смакувати.

РЕКЛАМА

За словами Олександра Городника, готова кукурудза має яскраво жовтий колір.

Рецепт кукурудзяного мусу з двома видами сиру читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

420

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

заправка авто. Фото pixabay

Ціни на бензин в Україні різко зміняться найближчим часом: до чого готуватись

Гороскоп на 10 липня. Фото Pixabay

Тільцям важливо стримати емоції, а Скорпіонам треба бути скромнішими: гороскоп на 10 липня

Таро гороскоп на п&#39;ятницю 11 липня 2025 року

Стрільцям — «Королева Кубків», Левам — «Туз Пентаклів», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 11 липня

сервізи з візерунками вишивки та плахти

«Сервізи з такими візерунками невипадково дарувались на весілля», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк

Наступний матеріал
Новини партнерів