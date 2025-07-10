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Молода кукурудза за рецептом Олександра Городника: готується у мікрохвильовці всього за три хвилини
Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше розповідав, як правильно засолити червону рибу в домашніх умовах, показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці.
«Достатньо просто замотати качани кукурудзи в паперові рушнички, намочити водою зі всіх сторін і готувати на максимальній потужності 3−5 хвилин», — пише шеф-кухар на своїй сторінці у соцмережах.
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Приготування:
- Кукурудзу очистити.
- Загорнути у паперовий рушник та змочити водою.
- Готувати у мікрохвільовці протягом 3−5 хвилин.
- Натерти готову кукурудзу вершковим маслом, посолити та смакувати.
За словами Олександра Городника, готова кукурудза має яскраво жовтий колір.
Рецепт кукурудзяного мусу з двома видами сиру читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот420
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