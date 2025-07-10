Молода кукурудза за рецептом Олександра Городника: готується у мікрохвильовці всього за три хвилини

Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше розповідав, як правильно засолити червону рибу в домашніх умовах, показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці.

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«Достатньо просто замотати качани кукурудзи в паперові рушнички, намочити водою зі всіх сторін і готувати на максимальній потужності 3−5 хвилин», — пише шеф-кухар на своїй сторінці у соцмережах.

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Приготування: Кукурудзу очистити.

Загорнути у паперовий рушник та змочити водою.

Готувати у мікрохвільовці протягом 3−5 хвилин.

Натерти готову кукурудзу вершковим маслом, посолити та смакувати.

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За словами Олександра Городника, готова кукурудза має яскраво жовтий колір.

Рецепт кукурудзяного мусу з двома видами сиру читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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