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Огірки кімчі від Пави: захочете їх готувати постійно
Переможець 7-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який запропонував приготувати дуже смачний сніданок з кабачка та авокадо, поділився рецептом огірків кімчі.
Готуються такі огірки всього за 10 хвилин. За словами Пави, всі хто готував цю страву, тепер готують такі огірки постійно.
«Спробуєте приготувати один раз і будете робити постійно!» — стверджує кулінар.
Правильно страва називається кімчі з огірків. Це корейська гостра закуска, приготована з ферментованих або маринованих огірків, зазвичай з додаванням часнику, імбиру, червоного перцю та інших спецій. Ця страва, яка може бути як самостійною закускою, так і гарніром, що добре поєднується, наприклад, з рисом.
Інгредієнти:
Огірки — 4−5 шт (молоденькі)
Сіль — 1 ст.л. (засипати, залишити на 30 хв, промити)
Часник — 3−4 зубчики
Чилі або пластівці перцю — за смаком
Морква — 1 шт (соломкою)
Зелена цибуля — 2−3 пера
Соєвий соус — 2−3 ст.л.
Рисовий оцет або яблучний — 1−2 ст.л.
Кунжутна олія — 1 ч.л.
Кунжут
Коріандр -1ч.л.
Приготування просте — всі інгредієнти перемішати й поставити у холодильник на 2−3 години.
«Це буде бімба! Смак як у ресторані!» — запевняє Пава.
Раніше своїм рецептом малосольних огірків поділився кулінар Іван Янюк. Він також розповів, як готувати кисло-солодкі огірки.4349
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