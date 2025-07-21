Огірки кімчі від Пави: захочете їх готувати постійно

Переможець 7-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який запропонував приготувати дуже смачний сніданок з кабачка та авокадо, поділився рецептом огірків кімчі.

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Готуються такі огірки всього за 10 хвилин. За словами Пави, всі хто готував цю страву, тепер готують такі огірки постійно.

«Спробуєте приготувати один раз і будете робити постійно!» — стверджує кулінар.

Правильно страва називається кімчі з огірків. Це корейська гостра закуска, приготована з ферментованих або маринованих огірків, зазвичай з додаванням часнику, імбиру, червоного перцю та інших спецій. Ця страва, яка може бути як самостійною закускою, так і гарніром, що добре поєднується, наприклад, з рисом.

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Інгредієнти:

Огірки — 4−5 шт (молоденькі)

Сіль — 1 ст.л. (засипати, залишити на 30 хв, промити)

Часник — 3−4 зубчики

Чилі або пластівці перцю — за смаком

Морква — 1 шт (соломкою)

Зелена цибуля — 2−3 пера

Соєвий соус — 2−3 ст.л.

Рисовий оцет або яблучний — 1−2 ст.л.

Кунжутна олія — 1 ч.л.

Кунжут

Коріандр -1ч.л.

Приготування просте — всі інгредієнти перемішати й поставити у холодильник на 2−3 години.

«Це буде бімба! Смак як у ресторані!» — запевняє Пава.

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Раніше своїм рецептом малосольних огірків поділився кулінар Іван Янюк. Він також розповів, як готувати кисло-солодкі огірки.

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