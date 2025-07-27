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«Війни більше не оголошують. Якщо ми досі думаємо, що головне — не допустити початку великої війни, ми запізнилися», — Андрій Коваленко
«Класичної Третьої світової не буде. І не може бути, — пише Андрій Коваленко. — Ми більше не живемо у світі, де війни починаються за принципом оголошених. Їх маскують під «операції». Наш світ живе у стані постійної неоголошеної війни.
Війна йде в проксі-формах, локально, фрагментовано, у кіберпросторі та в інформаційному полі.
Китай і США ведуть протистояння через треті країни. росія втратила вплив на пострадянському просторі, на Близькому Сході, в Центральній Азії, втрачає Закавказзя, але намагається воювати гібридно.
На Близькому Сході Іран програв свою найбільшу битву, не оголошуючи її: провал спроби тотального удару по Ізраїлю, втрати проксі у Сирії та в регіоні. Ізраїль, попри тиск, зберіг ініціативу і підтвердив здатність вести війну майбутнього. США нанесли свій удар по Ірану і оголосили про досягнення цілей.
рф воює проти України, називаючи це «сво». Але робить це не сама — за нею блок диктатур, КНДР, Іран, підтримка Китаю.
Інформаційна кібервійна взагалі не знає кордонів і триває в Європі, у США, на Близькому сході, в Азії.
Війни більше не оголошують. Їх просто ведуть. І якщо ми досі думаємо, що головне — не допустити початку великої війни, ми запізнилися. Вона вже йде. Але її ніколи не оголосять — це набір інструментів та конфліктів різної форми. Про світ з книжок часів Другої світової і після неї давно варто забути".
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