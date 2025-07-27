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«Війни більше не оголошують. Якщо ми досі думаємо, що головне — не допустити початку великої війни, ми запізнилися», — Андрій Коваленко

15:49 27 липня 2025
Керівник ЦПД Андрій Коваленко – про світові війни. Фото із соцмереж
Російський диктатор путін, напавший на Україну більше десяти років тому, схоже, відкрив «скриньку Пандори» — військові конфлікти виникають в різних куточках земної кулі, а росія залучає для протистояння із західним світом країни «вісі» зла — КНДР, Іран… Хтось з експертів вважає, що Третьої світової війни не уникнути. А хтьось — що вона вже йде. А керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко вважає, що «класичної» Третьої світової війни не буде — світ живе у стані постійної неоголошеної війти.

«Класичної Третьої світової не буде. І не може бути, — пише Андрій Коваленко. — Ми більше не живемо у світі, де війни починаються за принципом оголошених. Їх маскують під «операції». Наш світ живе у стані постійної неоголошеної війни.

Війна йде в проксі-формах, локально, фрагментовано, у кіберпросторі та в інформаційному полі.

Китай і США ведуть протистояння через треті країни. росія втратила вплив на пострадянському просторі, на Близькому Сході, в Центральній Азії, втрачає Закавказзя, але намагається воювати гібридно.

На Близькому Сході Іран програв свою найбільшу битву, не оголошуючи її: провал спроби тотального удару по Ізраїлю, втрати проксі у Сирії та в регіоні. Ізраїль, попри тиск, зберіг ініціативу і підтвердив здатність вести війну майбутнього. США нанесли свій удар по Ірану і оголосили про досягнення цілей.

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рф воює проти України, називаючи це «сво». Але робить це не сама — за нею блок диктатур, КНДР, Іран, підтримка Китаю.

Інформаційна кібервійна взагалі не знає кордонів і триває в Європі, у США, на Близькому сході, в Азії.

Війни більше не оголошують. Їх просто ведуть. І якщо ми досі думаємо, що головне — не допустити початку великої війни, ми запізнилися. Вона вже йде. Але її ніколи не оголосять — це набір інструментів та конфліктів різної форми. Про світ з книжок часів Другої світової і після неї давно варто забути".

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Фото із соцмережі

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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