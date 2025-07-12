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Події

Ворог завдав авіаудару по передмістю Сум: загинули двоє людей, є руйнування

17:01 12 липня 2025
Росіяни вдарили КАБом по околиці Сум. Фото ОВА

Російські загарбники, які вночі атакували з повітря Україну дронами-камікадзе та ракетами, зосередившись на західних регіонах, 12 липня вдень вдарили по Сумщині та вбили двох людей.

«Близько 13:00 ворог наніс удар по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сел Великочернеччинського старостату. Є зруйновані та пошкоджені будинки», — повідомив керівник обласної військової адміністрації Сумщини Олег Григоров.

А мер обласного центру Артем Кобзар уточнив, що повністю зруйновано один будинок, ще чотири приватні будинки пошкоджено.

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Нагадаємо, що 20 червня окупанти ввечері пошкодили у Сумах багатоповерхівку. Удару теж завдавали «Ланцетом» — цей російський БпЛА може долітати до околиць міста.

Важко було і 16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок «прильотів» було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню.

Цього року росіяни, які активізувалися на Сумському напрямку, постійно завдають ударів по обласному центру, в тому числі й ракетами. Так, у Вербну неділю, 13 квітня, ворог вдарив по середмістю удень — багато людей загинуло.

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Фото ОВА

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