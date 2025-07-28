Окупанти вночі били по Києву та інших містах: що відомо про наслідки (фото)

Під час чергової комбінованої ракетно-дронової атаки росіян під ударом перебували кілька регіонів України, в тому числі й столичний, а також Київ.

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В столичній поліції повідомляють про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки БпЛА, серед них — дворічна дівчинка з різаними ранами стопи.

В столиці під час атаки "Шахедів" постраждали п'ятеро містян. Фото поліції Києва

Так, в Дарницькому районі ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи. У постраждалих — осколкові поранення, вони шпиталізовані.

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Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку в Дарницькому районі. Фото поліції Києва

Також були пошкоджені автівки, що стояли у дворі будинку. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.

В будинку пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи. Фото поліції Києва

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За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, один з постраждалих — у важкому стані. В КМВА інформували, що кількість постраждалих більша — поранення отримали восьмеро людей.

Дрони-камікадзе противник почав запускати напередодні увечорі, значна кількість прямувала до Хмельниччини — в район Старокостянтиніва. А вночі ворог підняв у небо стратегічну авіацію — близько четвертої години ранку на території України почали заходити крилаті ракети.

«Цієї ночі Хмельниччина була атакована ворожими літальними апаратами. Є збиття. Деталі згодом. Станом на цей час інформація про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила», — повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

А вже ранком 28 липня противник кілька разів піднімав у небо літаки Міг-31К. В Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск кількох аеробалістичних ракет «Кинджал», які прямували у бік Хмельниччини.

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Загалом ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті ракети Х-101 та 3 аеробалістичні ракети. Основний напрямок удару — Старокостянтинів.

ППО збила 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БпЛА та 2 крилаті ракети Х-101. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях.

Перебувала під ударом і Кіровоградщина, де також, за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Очільник ОВА Андрій Райкович повідомив, що вибуховою хвилею була пошкоджена філармонія у Кропивницькому.

У Кропивницькому вибуховою хвилею пошкоджено філармонію. Фото ОВА

А на Дніпропетровщині ППО «приземлила» три ворожі ударні БпЛА. «Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей — 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і 3 приватні будинки, 3 господарські споруди, лінія електропередач», — зазначив керівник ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, що напередодні загарбники атакували з дрона рейсовий автобус на Сумщині — загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.

Фото поліції Києва

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