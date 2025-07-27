У Раді знову задумалися над збільшенням пенсійного віку в Україні: у чому каверза?

В рамках пенсійної реформи в Україні щорічно збільшують тривалість страхового стажу для того, аби вийти на пенсію за віком у 60 років. Так, у 2025 році страховий стаж має складати не менше 32 років. Також свої вимоги є для людей, яки виходитимуть на заслужений відпочинок пізніше — у 63 роки та у 65 років. До 2028 року вимоги збільшуватимуться на один рік і зрештою для виходу на пенсію у 60 років людина має набути не менш ніж 35 років страхового стажу. А вже з 1 січня 2028 року у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

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Втім, як пише профільне видання «На пенсії», у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону, яким пропонується збільшити пенсійний вік.

За словами експерта Сергія Коробкіна, йдеться про документ № 5566 про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та його альтернативний варіант за номером 5566−1. Він наголошує, що перший законопроєкт зареєстрували ще у 2021 році, але тільки зараз повернулися до його розгляду через проблеми із наповненням Пенсійного фонду України.

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Зокрема, документом пропонується збільшити пенсійний вік до 61 року, але робити це протягом 12 років — додавати по одному місяцю щорічно. В той же час жінкам, які народили дітей та виховували їх до шести років, пропонують пенсійний вік знизити — на пів року за кожну таку дитину, але не більше ніж три роки від встановленого пенсійного віку.

«Якщо у жінки є одна дитина, а новий пенсійний вік буде 61 рік. То така жінка піде на пенсію в 60,5 років. Фактично тут все одно є збільшення пенсійного віку, хоча воно і не дуже суттєве. Жінки, які мають двох дітей, просто підуть на пенсію в 60 років, як це і було раніше», — пояснив Сергій Коробкін та додав, що в альтернативному проєкті закону міститься лише положення щодо зменшення пенсійного віку для жінок.

Але річ в тому, що меморандум з МВФ не передбачає запровадження нових пенсійних пільг, у тому числі й зменшення пенсійного віку будь-кому.

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Нагадаємо, що при розрахунку пенсії українцям дозволили виключати періоди з низькою зарплатою під час бойових дій.

Фото — скріншот

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