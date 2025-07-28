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Київ має діяти, щоб дати пацієнтам шанс на життя, — Віктор Сердюк
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася з листом до київського міського голови Віталія Кличка та депутатів Київської міської ради з проханням невідкладно вирішити питання поновлення закупівель інноваційних ліків для онкохворих киян.
У листі зокрема говориться, що закупівлі багатьох життєво необхідних лікарських засобів були зупинені після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 34 від 5 січня 2024 року, якою були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».
«Ми боролися, писали по інстанціях, пояснювали, пішли до суду. І, зрештою, держава почула пацієнта. У березні 2025 року зміни до Постанови 333 скасували перешкоди, що блокували закупівлі життєво необхідних ліків на місцевому рівні. Але пройшов майже рік і за цей час Київрада вже перерозподілила кошти на інші напрямки», — пише у своєму блозі на сайті «Українських новин» президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.
За його словами, зараз є потреба у негайному відновленні закупівель для онкохворих за міською програмою «Здоров'я киян», як це вже зроблено для хворих на спінальну м'язову атрофію.
«Таке рішення Київради — це не просто пункт у порядку денному. Це — можливо, чиясь остання надія. Тому поновлення закупівель інноваційних ліків для онкохворих дозволить повернути шанс на життя тим, хто його виборює щодня», — переконаний Сердюк.98
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