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США уклали торговельну угоду з Європою: стало відомо про її деталі
Сполучені Штати та Європейський союз уклали торговельну угоду про 15-відсотковий тариф. Це відбулося за кілька днів до крайнього терміну, встановленого Дональдом Трампом, щоб укласти договір або зіткнутися з тарифами, що вдвічі перевищують цей рівень. Президент США, виступаючи після зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, оголосив про угоду американським журналістам.
«Це найбільша з усіх», — сказав Трамп після зустрічі, яка тривала близько години, пише Politico.
Фон дер Ляєн, яка прилетіла у стислі терміни для зустрічі з Трампом, сказала: «Нам довелося виконати важку роботу. Також дуже дякую за переговори, які ми багато разів вели на шляху до нашої мети, але тепер ми її досягли».
Дональд Трамп, зачитуючи уривок з документа, сказав, що ЄС погодиться закупити енергоносії на 750 мільярдів доларів. Він також погодиться інвестувати у США на 600 мільярдів доларів більше, ніж планувалося.
Тарифна ставка, що застосовується до імпорту з ЄС, становитиме 15 відсотків. Фон дер Ляєн під час свого виступу пізніше на пресконференції, зазначила, що це буде стеля, і така ж ставка застосовуватиметься до автомобілів, фармацевтичної продукції та напівпровідників. Тарифний режим для алкогольних напоїв ще належить розробити.
Вона додала, що Європа замінить російський газ закупівлями енергоносіїв у США на суму 250 мільярдів доларів на рік до кінця терміну Дональда Трампа.
Президент США також сказав, що сталь та алюміній продовжуватимуть підпадати під 50-відсоткові тарифи. Вашингтон і Брюссель працюватимуть разом над розв'язанням проблеми глобальних надлишкових потужностей.
Очікується, що комісія проведе брифінг для послів ЄС щодо торговельної угоди в Брюсселі в понеділок.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Трамп чітко дав зрозуміти: США постачатимуть зброю Україні, якщо за неї заплатить Європа.104
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