ЄС остаточно хоче відмовитися від російського газу: що відомо

Країни Європейського Союзу, які нещодавно ввели нові санкції проти рф, планують до кінця 2027 року повністю відмовитися від імпорту газу з російської федерації. Причому заборона поширюється на весь імпорт газу з росії — як трубопровідного, так і скрапленого природного газу (СПГ) за довгостроковими контрактами, повідомляє Bloomberg.

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Зокрема, ЄС планує в червні запропонувати заборону на всі закупівлі газу в межах нових контрактів з росією, а також за спотовими угодами.

За інформацією агентства, угода набере чинності до кінця 2027 року. Крім того, Єврокомісія ухвалить заходи щодо припинення решти російського імпорту за довгостроковими контрактами.

За інформацією агентства, зараз головна проблема для Європи — зростання поставок російського скрапленого природного газу, які досягли рекордного рівня після того, як «Газпром» суттєво скоротив обсяги постачання трубопроводами.

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В агентстві зазначили, що реалізація плану Єврокомісії залежить від здатності блоку забезпечити альтернативні постачання СПГ зі США, Катару, Канади та Африки. Закупівлі зі США наразі обговорюються в межах торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

Єврокомісія також має на меті підвищити прозорість щодо походження газу, який постачається до ЄС. Один із варіантів — зобов’язати компанії передавати національним органам та комісії ключову інформацію про обсяги й терміни контрактів.

Варто зазначити, що Єврокомісія планує у червні поточного року презентувати пропозицію про заборону імпорту російського газу, що надходить як по трубопроводах, так і у формі СПГ згідно з цими довгостроковими угодами. Сама ж заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

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При чому, як повідомляє «Укрінформ», графік імпорту буде залежати від здатності Єврокомісії імпортувати СПГ із альтернативних шляхів, а саме США, Катару, Канади та Африки.

Раніше десять європейських країн закликали Європейський Союз відмовитися від використання російського газу, включаючи паливо, що надходить через трубопроводи, та скраплений газ (LNG-термінали).

Нагадаємо, росія виявилася однією з небагатьох країн, проти яких у квітні не були введені «мита Трампа», але їх запровадження несподівано завдало сильного удару по російській економіці. Йдеться про падіння світових цін на нафту, які становлять левову частку доходів державного бюджету країни-окупанта.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Україна та її союзники закликають США посилити тиск на москву, зокрема шляхом введення більших обмежень на експорт енергоносіїв та доходів від нафти. США та Європейський Союз вже запровадили безпрецедентний рівень санкцій проти рф з моменту її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, але не змогли змусити путіна припинити бойові дії.

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