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В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів
Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес вважає, що наразі Україна — світовий лідер у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій, повідомляє Espreso.
«Характер війни змінюється просто зараз. Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи — потужний новий інструмент. Але не можна утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Вони — різновид боєприпасів. Цю зброю слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій. Коли Україна розпочала контрнаступ у Курській області, попри те, що росія має тисячі безпілотників, українським силам вдалося здійснити несподіваний прорив через кордон. Сьогодні Україна є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій», — зазначив генерал.
Годжес додав, що армії США, яка стежить за цим досвідом, треба зробити висновки як адаптуватися до нових реалій. Він переконаний, що Україна першою у світі розробить протидію дронам.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Бен Годжес переконаний, що, поки путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною.20746
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В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів
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