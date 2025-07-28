В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес вважає, що наразі Україна — світовий лідер у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій, повідомляє Espreso.

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«Характер війни змінюється просто зараз. Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи — потужний новий інструмент. Але не можна утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Вони — різновид боєприпасів. Цю зброю слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій. Коли Україна розпочала контрнаступ у Курській області, попри те, що росія має тисячі безпілотників, українським силам вдалося здійснити несподіваний прорив через кордон. Сьогодні Україна є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій», — зазначив генерал.

Годжес додав, що армії США, яка стежить за цим досвідом, треба зробити висновки як адаптуватися до нових реалій. Він переконаний, що Україна першою у світі розробить протидію дронам.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Бен Годжес переконаний, що, поки путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною.

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