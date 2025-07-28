41.53 / 41.91 48.50 / 49.04
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів

14:21 28 липня 2025
Оператор дронів

Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес вважає, що наразі Україна — світовий лідер у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій, повідомляє Espreso.

«Характер війни змінюється просто зараз. Україна опинилася в центрі цієї трансформації. Безпілотники та інші автономні системи — потужний новий інструмент. Але не можна утримувати чи захоплювати територію лише за допомогою дронів. Вони — різновид боєприпасів. Цю зброю слід грамотно інтегрувати у загальну концепцію військових операцій. Коли Україна розпочала контрнаступ у Курській області, попри те, що росія має тисячі безпілотників, українським силам вдалося здійснити несподіваний прорив через кордон. Сьогодні Україна є світовим лідером у веденні бойових дій в умовах постійного спостереження та широкого застосування безпілотних технологій», — зазначив генерал.

Годжес додав, що армії США, яка стежить за цим досвідом, треба зробити висновки як адаптуватися до нових реалій. Він переконаний, що Україна першою у світі розробить протидію дронам.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Бен Годжес переконаний, що, поки путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною.

РЕКЛАМА

20746

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оператор дронів

В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів

Таро-прогноз на 29 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Маг», Левам — «Сила», а Близнюкам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 29 липня

Джамала показала відпочинок з дітьми в Туреччині

Фігура!: мережа у захваті від світлин популярної співачки

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

Наступний матеріал
Новини партнерів