Відомий на весь світ рокер відзначив 82-й день народження разом із 38-річною нареченою та їхнім сином

Фронтмен рок-гурту The Rolling Stones Мік Джаггер відзначив свій 82-й день народження разом із 38-річною нареченою Мелані Хемрік, яку зовсім не бентежить різниця у віці, та їхнім восьмирічним сином, Деверо Октавіаном Безілом.

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Про те, як проходила вечірка, Мелані розповіла на своїй сторінці у соцмережах. «З днем народження», — лаконічно підписала вона знімки з невеликої домашньої урочистості.

Фото з instagram.com/melhamric

Нагадаємо, що Джаггер та Хемрік познайомилися у 2014 році під час гастролей The Rolling Stones у Японії. Через два роки ексбалерина народила від музиканта сина, а навесні цього року зізналася, що вона і Джаггер вже кілька років як заручені.

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Фото з instagram.com/melhamric

Втім, весілля вони поки що так і не зіграли.

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Примітно, що з Мелані Мік познайомився ще до смерті його давньої коханої Лорен Скотт, яка наклала на себе руки у березні 2014 року. А після народження Деверо у музиканта були стосунки із 22-річним продюсеркою Нур Альфаллою. Офіційно Джаггер був одружений лише двічі, окрім молодшого сина, у нього є ще семеро дітей від різних жінок, деякі з них вже теж стали батьками.

Нагадаємо, що минулого року Джаггер посів 315 місце у списку британських багатіїв за версією Sunday Times. Його статки оцінювали у 415 мільфонів фунтів стерлінгів.

Фото з instagram.com/melhamric

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