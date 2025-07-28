В серпні представники кожного знаку зодіаку зможуть притягувати успіх та удачу за допомогою «свого» кольору та щасливих цифр. А як полегшити собі життя завтра, порадили карти Таро в спеціальному прогнозі, який публікує slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Імператор»

Карта обіцяє впевненість, стабільність та владу над ситуацією. Ваші рішення будуть важливими і принесуть плоди, якщо ви проявите відповідальність. День підходить для організації справ та зміцнення авторитету. В особистій сфері важлива турбота про близьких. Порада карт: Увечері краще провести час у родинному колі або з тими, хто вас підтримує.

Водолії — «Сонце»

Радісний, яскравий та успішний день. Все вдаватиметься легко, можливе визнання досягнень. В особистому житті очікуються щасливі моменти. День підходить для відпочинку, зустрічей із друзями та нових вражень. Порада карт: Увечері буде корисно присвятити час тому, що приносить вам задоволення.

Риби — «Місяць»

Можлива неясність чи сумніви. Не робіть поспішних висновків, перевіряйте інформацію. В особистому житті можливі непорозуміння, важливо говорити відкрито. У роботі уникайте ризикованих рішень. День сприятливий для творчості. Порада карт: Увечері карти радять розслабитися та приділити увагу снам чи внутрішнім відчуттям — вони можуть підказати важливі відповіді.

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Овен — «Маг»

День сили, ініціативи та креативності. Вам буде легко досягати успіху, використовуючи свої таланти. В особистому житті можлива нова пристрасть або важлива розмова. Порада карт: Важливо контролювати свої емоції та слова. Увечері корисно зайнятися тим, що наповнює вас натхненням та допомагає розслабитись.

Телець — «Імператриця»

День наповнений гармонією, теплом та можливістю створити щось нове. Очікує успіх у справах, пов'язаних із творчістю та сім'єю. Прислухайтеся до інтуїції. Порада карт: Думайте про хороші речі, і цілком ймовірно, що ви отримаєте хороші новини щодо особистого життя або фінансів.

Близнюки — «Колесо Фортуни»

День принесе зміни та несподівані події, що можуть змінити ваші плани. Будьте готові до нових шансів та швидких рішень. Можливі пропозиції у професійній сфері та яскраві емоції в особистому житті. Порада карт: Увечері буде корисно обміркувати, як використовувати можливості, що з'явилися, з максимальною користю.

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Рак — «Вищий Суд»

Це день переосмислення та важливих рішень. Погляньте на минулі помилки, зробіть висновки. Можливо, доведеться завершити щось важливе. У роботі слушний момент для підбиття підсумків. В особистих стосунках потрібна відверта розмова. Порада карт: Увечері Таро радять приділити час внутрішньому спокою та медитації, щоб знайти відповіді на хвилюючі питання.

Лев — «Сила»

День впевненості та внутрішньої гармонії. Ви легко впораєтеся з труднощами, якщо діятимете спокійно. Ваші ідеї можуть отримати підтримку. Зміцнення стосунків. Порада карт: Увечері зірки радять побалувати себе чимось приємним та розслаблюючим.

Діва — «Відлюдник»

Час усамітнення та пошуку внутрішніх відповідей. Зупиніться, щоб обміркувати подальші кроки. У роботі краще займатися плануванням та аналізом. У стосунках з близькими проявіть мудрість та терпіння. Порада карт: Увечері для вас буде вдалим спокійний відпочинок, читання чи будь-яка діяльність, яка допомагає розслабитися та наповнитися енергією.

Терези — «Зірка»

День надії, натхнення та нових ідей. Відчуєте приплив сил і впевненості у досяжності мрій. Чудовий час для творчості та спілкування. В особистому житті очікується гармонія. Порада карт: Увечері карти радять провести час у компанії близьких людей або зайнятися чимось, що приносить радість.

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Скорпіон — «Вежа»

Несподівані події, що порушать звичний перебіг справ, але принесуть звільнення від непотрібного. Будьте готові до змін. День вимагає холоднокровності та гнучкості. Порада карт: Увечері вам краще зайнятися відновленням внутрішньої рівноваги.

Стрілець — «Мир»

День гармонії, завершення та радості від досягнутого. Чудовий день для підбиття підсумків. Можливі довгоочікувані новини. Тепло та взаєморозуміння у відносинах. Порада карт: Увечері Таро радять присвятити час своїм мріям та плануванню майбутнього.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 28 липня по 3 серпня.

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