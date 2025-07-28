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Пішов із життя знаменитий боксер, який став чемпіоном світу у двох дивізіонах після виходу з в'язниці (фото, відео)
Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Дуайт Мухаммад Каві помер у 72 роки після тривалої боротьби з деменцією, повідомляє BoxingScene. Раніше пішов із життя непереможний чемпіон світу з боксу, який став знаменитим автогонщиком.
«Він був чудовим батьком і чудовим дідусем для своїх онуків, — цитує видання сестру померлого Ванду Кінг. — Він мав золоте серце і п'ять років боровся зі своєю деменцією так само мужньо, як бився на рингу».
У молодості знаменитий боксер, який народився під ім'ям Дуайт Брекстон, часто порушував закон і в 1973 році був засуджений до ув'язнення за збройне пограбування. Там він почав займатися боком та брати участь у тюремній боксерській програмі. Після звільнення американець у 1978 році став професіоналом (жодного аматорського бою в кар'єрі!), а 1982-го прийняв іслам та змінив прізвище.
Свій перший титул чемпіона світу американський «малюк» (його зріст був лише 165 см) завоював у 1981 році у напівважкій вазі після перемоги над Меттью Саадом Мухаммадом. Після цього Дуайт Мухаммад Каві ще тричі захищав свій пояс, перш ніж програв об'єднавчий бій володарю титулу WBA Майклу Спінксу у березні 1983 року.
Перейшовши в першу важку вагу, він у липні 1985 року переміг південноафриканця Піта Крауза і завоював титул чемпіона WBA. Через рік Мохаммад Каві програв чемпіонський пося Евандеру Холіфілду роздільним рішенням суддів в одному з найбільших титульних боїв в історії важкої ваги.
July 28, 2025
Усього ж американець провів на професіональному рингу 53 бої (41 перемога, 25 з них — нокаутом, 11 поразок, 1 нічия) та завершив кар'єру у 46 років.
Вийшовши на пенсію, Дуайт Мухаммад Каві тренував боксрів, працював адвокатом молоді та консультантом з питань наркотичної та алкогольної залежності. 2004 року його включили до Міжнародної зали боксерської слави.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу з боксу, який бився з Алі і став священиком.
Фото із соцмереж96
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