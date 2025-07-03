41.48 / 41.92 48.97 / 49.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер непереможний чемпіон світу з боксу, який став знаменитим автогонщиком (фото, відео)

9:54 3 липня 2025
Міхай Леу

Непереможний ексчемпіон світу з боксу румун Міхай Леу помер у 57 років після тривалої боротьби з раком, повідомляє GSP. Раніше не стало легендарного чемпіона світу з боксу, що бився з Алі і став священиком.

Після вражаючої аматорської кар'єри (190 перемог у 200 боях) Леу, який став чотириразовим чемпіоном Румунії та чемпіоном світу серед юніорів, у 19 років втік на Захід, влаштувавшись врешті-решт у Німеччині.

У лютому 1997 року Міхай Леу (у Німеччині його називали Міхаель Льове) переміг у Гамбурзі панамця Сантьяго Саманьєго і став чемпіоном світу за версією WBO у напівсередній вазі. У вересні цього ж року він успішно захистив свій титул, перемігши ірландця Майкла Каррута. Загалом на професіональному рингу румун виграв усі 28 боїв (10 з них — нокаутом), але змушений був завершити кар'єру в боксі через травму руки. Леу пішов із боксу в статусі одного з трьох на той момент непереможених чемпіонів світу серед європейських боксерів після Джека Маколіффа та Террі Марша.

РЕКЛАМА

Переставши виходити на ринг, Міхай Леу, проте, не зав'язав зі спортом. Він (як і його батько) став автогонщиком, згодом тричі вигравши чемпіонат Румунії з ралі.

У 2014 році знаменитому спортсмену діагностували рак товстої кишки, він переніс дві операції у Бухаресті та лікувався у Відні. У квітні 2025-го у Леу стався рецидив…

РЕКЛАМА

Поховають титулованого боксера 4 липня у його рідному місті Хунедоара, коли вже доправили труну з тілом покійного. У Міхая Леу залишилися дружина Анна та 32-річний син Марко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний чемпіон світу з боксу помер на шляху до спортзалу.

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

637

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп для п&#39;яти знаків 4-6 липня. Фото Pixabay

Фінансові бонуси та романтичні моменти: кінець поточного тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Київ знаходився під атакою балістики та дронів-камікадзе. Фото ДСНС

550 «Шахедів» та ракет атакували Україну: основний напрямок удару — Київ

Розклад карт Таро на 4 липня. Фото Pixabay

Овнам — «Маг» та приплив енергії, Ракам — «П'ятірка жезлів» та важкий вибір: Таро-прогноз на 4 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів