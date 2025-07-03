Помер непереможний чемпіон світу з боксу, який став знаменитим автогонщиком (фото, відео)

Непереможний ексчемпіон світу з боксу румун Міхай Леу помер у 57 років після тривалої боротьби з раком, повідомляє GSP. Раніше не стало легендарного чемпіона світу з боксу, що бився з Алі і став священиком.

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Після вражаючої аматорської кар'єри (190 перемог у 200 боях) Леу, який став чотириразовим чемпіоном Румунії та чемпіоном світу серед юніорів, у 19 років втік на Захід, влаштувавшись врешті-решт у Німеччині.

У лютому 1997 року Міхай Леу (у Німеччині його називали Міхаель Льове) переміг у Гамбурзі панамця Сантьяго Саманьєго і став чемпіоном світу за версією WBO у напівсередній вазі. У вересні цього ж року він успішно захистив свій титул, перемігши ірландця Майкла Каррута. Загалом на професіональному рингу румун виграв усі 28 боїв (10 з них — нокаутом), але змушений був завершити кар'єру в боксі через травму руки. Леу пішов із боксу в статусі одного з трьох на той момент непереможених чемпіонів світу серед європейських боксерів після Джека Маколіффа та Террі Марша.

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Переставши виходити на ринг, Міхай Леу, проте, не зав'язав зі спортом. Він (як і його батько) став автогонщиком, згодом тричі вигравши чемпіонат Румунії з ралі.

У 2014 році знаменитому спортсмену діагностували рак товстої кишки, він переніс дві операції у Бухаресті та лікувався у Відні. У квітні 2025-го у Леу стався рецидив…

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Поховають титулованого боксера 4 липня у його рідному місті Хунедоара, коли вже доправили труну з тілом покійного. У Міхая Леу залишилися дружина Анна та 32-річний син Марко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний чемпіон світу з боксу помер на шляху до спортзалу.

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Фото із соцмереж

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