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Юлія Тимошенко критикою участі міжнародних експертів у формуванні КСУ ставить під сумнів євроінтеграцію України
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що іноземці контролюють Конституційний суд. Крім того, на її думку, члени Міжнародної дорадчої ради не несуть відповідальності за наслідки діяльності призначених судів КС. Про це вона сказала у розмові з Віталієм Портниковим в етері «Еспресо».
«Тут (у Міжнародній дорадчій раді. — Авт.) однозначно іноземні люди, які не обрані країною, не несуть відповідальність за наслідки, люди не знають, що це за такі учасники міжнародних дорадчих рад. І оця міжнародна дорадча рада дає президенту, з'їзду суддів і парламенту вже готові кандидатури суддів Конституційного Суду, а президент, обраний народом, парламент обраний народом, і з'їзд суддів, які представляє самий вищий орган судової системи, вони просто парафують, підписують. Тому що це обов'язково», — зазначила Юлія Тимошенко.
Слід сказати, що питання процедури призначення суддів Конституційного Суду активно дискутувалося у 2021−2022 роках, коли було заявлено, що реформа КСУ є одним із семи кроків, викладених у Висновку Єврокомісії від 17 червня, які Україна має здійснити у контексті набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Відзначимо, що 17 серпня 2023 року, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду, який має проводитися за участі Дорадчої групи експертів. Половину з цих експертів склали делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які мають вирішальний голос при фільтрації кандидатів до КСУ. Спроби вплинути на реформу Конституційного Суду викликала гостру реакцію з боку європейських політиків.
У випадку, якщо однодумцям Тимошенко вдасться змінити принципи формування Дорадчої ради при КСУ, це спровокує серйозні проблеми у напрямку євроінтеграції України.
Нагадаємо, що фракція «Батьківщини» у Верховній Раді України підтримала законопроєкт № 12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП, а Юлія Тимошенко назвала це кроком до «відновлення суверенітету» та ліквідації «зовнішнього управління країною».677
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