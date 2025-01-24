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Політика

З приходом Трампа до влади зміниться розклад сил в Україні, — прогноз NYT

19:09 24 січня 2025
В Україні зміниться розклад політичних сил

Через зміну влади в Америці українська політика теж зазнає значних змін. Для Володимир Зеленського виникла нова проблема — відродження політичної опозиції, оживленої перспективами припинення вогню та виборами, які можуть відбутися незабаром. Найбільше серед опозиційних лідерів наразі виділяється Юлія Тимошенко, яка нещодавно здійснила поїздку до Вашингтона. Вона була єдиним українським політиком, присутнім у ротонді Капітолію на інавгурації Дональда Дж. Трампа та зустрічалася з його командою, пише The New York Times.

У статті зазначається, що це може свідчити про її прагнення досягти нового рівня взаємодії із США та щонайшвидшого досягнення мети Трампа завершити війну в Україні.

У статті також йдеться, що зростаюча популярність опозиції, поряд із падінням довіри до Зеленського, створює нові політичні виклики для чинного президента. Наприклад, за останніми соціологічними даними, рейтинг Тимошенко на президентських виборах є 12,6%, що робить її популярною фігурою в країні.

«Стрімко зростаюча популярність, яку він (Зеленський, — Авт.) мав на початку війни, з рейтингом схвалення близько 90%, сильно впала. Останнє опитування показує, що підтримка опустилася майже до 50%, і що вона опускається ще нижче в опитуваннях, які оцінюють його популярність у порівнянні з потенційними конкурентами, якби вибори проводилися після угоди про припинення вогню з росією», — пише The New York Times.

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Зазначпється, що активна участь української опозиції у міжнародних заходах також може ще більше зменшити вплив Зеленського. На цьому тлі президенту Україні доведеться боротися за збереження підтримки не лише серед українців, але й серед союзників, які відіграють ключову роль у війні проти росії, пишуть американські журналісти.

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