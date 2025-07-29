Вмирають утричі частіше, ніж народжуються: стала відома невтішна статистика

Невтішна ситуація з народжуваністю стала причиною ініціативи Кабінету Міністрів України щодо підвищення виплат сім'ям з дітьми. Також планується платити допомогу жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, проте невідомо, чи зможе це перебороти тенденцію з падінням народжуваності та зростанням смертності.

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Так, за даними сервісу OpenDataBot, у першому півріччі 2025 року в Україні народилося 86 795 дітей, тоді як померло 249 002 особи. Іншими словами, смертність перевищує народжуваність майже втричі, і ця тенденція продовжується останні 5 років.

За даними сервісу, найбільше дітей традиційно народжується у Києві — 9947 немовлят, або 12% від загальної кількості новонароджених. Слідом йде Львівська область з 8282 (10%), замикає трійку лідерів Дніпропетровська область — 6670 (8%).

У деяких регіонах, попри війну, спостерігається навіть невеликий приріст народжуваності. Лідирує Київська область — +6% за рік, у Львівській — +5%, на Волині — +6%. Загалом невеликий приріст зафіксований у семи регіонах країни.

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Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано народжується менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилася майже вдвічі (-47%), на Херсонщині — на 11%, на Чернігівщині — на 10%.

При цьому на одного новонародженого припадає троє померлих. Цей показник залишається незмінним останні 5 років. Для порівняння: у 2016 році на одне немовля припадало двоє померлих.

Кожен дев'ятий померлий в Україні — з Дніпропетровської області: 27 120 випадків, це стабільно найвищий показник у країні. Серед регіонів з найбільшою смертністю також Київ (18 114 смертей) та Харківська область (17 694).

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Зауважимо, що повномасштабна російська агресія призвела до постійного зниження народжуваності в Україні. Так, якщо у першому півріччі 2021-го в Україні народилося 133 457 дітей, то за той же період 2022-го їх було 104 905, 2023-го — 93 491, а 2024-го — 87 655.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про наявність планів зі зростання народжуваності в Україні, які їхній автор оцінив приблизно у 80 мільярдів гривень.

Фото Pixabay

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