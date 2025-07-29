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Кабачкова лазанья: без тіста та зайвого жиру

18:30 29 липня 2025
Лазання з кабачків, фото скріншот відео

Фуд-блогерка Olya Pins яка нещодавно поділилася рецептом кабачкових мафінів, розповіла рецепт ще однієї своєї улюбленої страви з кабачків — лазаньї.

«Ця кабачкова лазанья — фаворит літа! Без тіста, без зайвого жиру — тільки соковиті овочі, ніжний фарш і трохи сиру», — зазначила блогерка.

За її словами, страва виходить ситною, але легкою — ідеально для вечері або обіду.⠀

Інгредієнти (на 2 порції):
1 кабачок (~300 г)
250 г курячого фаршу (стегно)
1 цибулина
100 г томатного пюре
1 свіжий помідор або ще 100 г пюре
80 г сиру
сіль, італійські трави
крапля олії для смаження

Приготування:
Обсмажити фарш з цибулею.

Кабачок помити й нарізати тонкими слайсами.

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Формувати шари так: кабачок — фарш — сир (повторити 2−3 рази)

Зверху посипати спеції й трохи сиру.

Запікати при 180 °C приблизно 20 хвилин.

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