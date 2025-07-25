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Маффіни з кабачка: зникають ще теплими
Instagram-блогерка Olya Pins яка раніше розповідала, як приготувати блинчики з кабачків, поділилася рецептом кабачкових мафінів.
«Мафіни з кабачків, які зникають ще теплими! Ідеальні на сніданок, обід або перекус, який можна взяти з собою. Ввиходить настільки смачно, що навіть ті, хто „не їсть кабачки“, проситимуть ще», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- 200 г натертого і віджатого кабачка;
- 2 яйця;
- 50 г шинки (чи вареного філе);
- 50 г сиру;
- 60 г борошна;
- Дрібка солі.
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Приготування:⠀
- Кабачки натерти та крупній тертці, віджати зайву рідину.
- Шинку нарізати тонкими смужками та змішати з кабачками.
- Додати натертий сир та інші інгредієнти, розкласти масу по формах для мафінів.
- Випікати при 180 °C протягом 20−30 хвилин.
Рецепт кабачкових млинців, які готуються з «Фетою», читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот1411
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