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Маффіни з кабачка: зникають ще теплими

10:21 25 липня 2025
Рецепт мафінів з кабачків. Фото&nbsp;— скріншот

Instagram-блогерка Olya Pins яка раніше розповідала, як приготувати блинчики з кабачків, поділилася рецептом кабачкових мафінів.

«Мафіни з кабачків, які зникають ще теплими! Ідеальні на сніданок, обід або перекус, який можна взяти з собою. Ввиходить настільки смачно, що навіть ті, хто „не їсть кабачки“, проситимуть ще», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • 200 г натертого і віджатого кабачка;
  • 2 яйця;
  • 50 г шинки (чи вареного філе);
  • 50 г сиру;
  • 60 г борошна;
  • Дрібка солі.

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Приготування:⠀

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  • Кабачки натерти та крупній тертці, віджати зайву рідину.
  • Шинку нарізати тонкими смужками та змішати з кабачками.
  • Додати натертий сир та інші інгредієнти, розкласти масу по формах для мафінів.
  • Випікати при 180 °C протягом 20−30 хвилин.

Рецепт кабачкових млинців, які готуються з «Фетою», читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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