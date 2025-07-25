Маффіни з кабачка: зникають ще теплими

Instagram-блогерка Olya Pins яка раніше розповідала, як приготувати блинчики з кабачків, поділилася рецептом кабачкових мафінів.

«Мафіни з кабачків, які зникають ще теплими! Ідеальні на сніданок, обід або перекус, який можна взяти з собою. Ввиходить настільки смачно, що навіть ті, хто „не їсть кабачки“, проситимуть ще», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

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Інгредієнти: 200 г натертого і віджатого кабачка;

2 яйця;

50 г шинки (чи вареного філе);

50 г сиру;

60 г борошна;

Дрібка солі.

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Приготування:⠀ РЕКЛАМА Кабачки натерти та крупній тертці, віджати зайву рідину.

Шинку нарізати тонкими смужками та змішати з кабачками.

Додати натертий сир та інші інгредієнти, розкласти масу по формах для мафінів.

Випікати при 180 °C протягом 20−30 хвилин.

Рецепт кабачкових млинців, які готуються з «Фетою», читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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