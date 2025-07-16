Незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа, президент рф хоче продовжувати війну в Україні, за словами кількох кремлівських інсайдерів. Це триватиме доти, доки Захід не погодиться на мирні умови путіна. Про це повідомляють три джерела з кремля. Територіальні вимоги путіна можуть навіть розширитися, якщо російські війська просуватимуться далі. Російський президент вважає, що економіка та армія росії достатньо сильні навіть за умови подальших санкцій Заходу, пише N-TV.

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Президент США Дональд Трамп нещодавно висловив розчарування відмовою путіна погодитися на припинення вогню. Трамп заявив BBC: «Я розчарований ним, але я не закінчив з ним розмову. Але я розчарований ним».

Президент США оголосив про нові постачання зброї Україні та пригрозив жорсткішими санкціями. Тим не менш, путін не бажає піддаватися тиску Заходу, за словами інсайдерів. Він переконаний, що росія може впоратися з додатковим економічним тягарем — тарифами США на покупців російської нафти.

«путін вважає, що ніхто, включаючи американців, серйозно не проговорював з ним деталі миру в Україні. Тому він продовжуватиме, доки не отримає те, чого хоче, — сказав один з інсайдерів, який побажав залишитися анонімним. — путін цінує свої стосунки з Трампом і провів плідні переговори з переговірником Стівом Віткоффом, але інтереси росії — понад усе».

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Трамп кілька разів розмовляв з путіним телефоном з моменту свого повернення до Білого дому та прагнув зближення з росією. Адміністрація Трампа відмовилася від підтримки вступу України до НАТО та порушила питання про можливість визнання анексії Криму. Інсайдери очікують подальшої ескалації конфлікту та попереджають про ядерну небезпеку у протистоянні двох найбільших держав світу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Північна Корея поставила росії величезну кількість снарядів калібру 152 мм, а нерішучість союзників України дозволяє рф продовжувати війну.

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