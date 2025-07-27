Розчарування, ультиматуми, зброя: як Трамп намагається зламати опір кремля

Дональд Трамп розчарований путіним. Це призвело до додаткової підтримки України та обіцянок посилення тиску на росію. Так, Трамп оголосив, що Сполучені Штати продаватимуть зброю європейським країнам, які, своєю чергою, постачатимуть її до України. Також він пригрозив запровадити «дуже суворі» тарифи, якщо росія не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

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Схоже, американський президент дійшов висновку, що путін є перешкодою для миру в Україні, який пан Трамп обіцяв забезпечити. Що, попри візити до москви спеціального посланника американського президента та кілька телефонних дзвінків між Трампом і путіним, російський президент не просто продовжив своє вторгнення, а й прискорив його, повідомляє The New York Times.

Як йдеться у статті, Дональд Трамп має рацію: путін справді може думати, що йому не потрібно йти на компроміси, що він все ще може досягти свого в Україні, якщо продовжуватиме боротьбу. Але якщо Трамп вважає, що дипломатія зазнала невдачі, він помиляється. Кількох телефонних дзвінків і пари візитів недостатньо, щоб припинити війну. І ніхто — можливо, навіть сам путін — не знає, на що він погодиться, якби йому представили справжній переговорний процес, який вимагатиме компромісів з усіх сторін.

Наполягання американського президента на припиненні війни в Україні вже дало деякі важливі результати. Завдяки його тактиці батога та пряника розпочалися різноманітні консультації. росія та Україна не проводили мирних переговорів з 2022 року, але вони тричі зустрічалися цього року, останній раз у 23 липня.

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Ці зустрічі не змогли зменшити інтенсивність війни, хоча й призвели до великого обміну полоненими. Але припинення вогню залишається недосяжним. путін чітко дав зрозуміти, що не відмовиться від важелів впливу, які йому дає продовження бойових дій. А президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, вимагає повного припинення вогню, перш ніж обговорювати довгострокову мирну угоду.

Відновлені дипломатичні зусилля Америки можуть підштовхнути сторони до укладення рамкової угоди — документа, який визначає параметри остаточного врегулювання. Маючи впевненість у тому, куди приведуть мирні переговори, путін може погодитися на припинення вогню, від якого він досі відмовлявся.

Звичайно, можливо, що навіть попри всі зусилля адміністрації Трампа путін все одно заблокував би угоду. Але ми ще це не перевіряли. Переговори щодо припинення війни в Україні не провалилися. Вони ще не розпочалися належним чином, зазначають журналісти.

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Тим часом Сполучені Штати в ООН нагадали кремлю про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів.

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