Окупанти вдарили по полігону ЗСУ під час навчань військових, є загиблі та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 22 червня стався удар ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені. Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

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Як заявили військові, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями. При отриманні сигналу повітряної тривогу були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.

«Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах», — йдеться у заяві.

Станом на 17:27 командуванню було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

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Командування Сухопутних військ вже з'ясовує всі обставини трагедії. Для цього створили спеціальну комісію, а на місці події працюють правоохоронні органи.

«Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором», — наголосили у командуванні.

В той же час блогер «Николаевский Ванек» розмістив у себе допис, з якого можна зрозуміти, що удар було нанесено під коригування згори, при тому ворожий дрон літав щонайменше 20 хвилин. Також блогер обурений, що це вже не перший випадок загибелі військовослужбовців, але висновків ніяких не робиться.

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Нагадаємо, що вже дійсно не перший випадок, коли російські окупанти атакують ракетами полігони та центри підготовки ЗСУ. На початку березня росіяни ударили «Іскандером» по 239-му полігону у Дніпропетровській області. За даними Сухопутних військ, від атаки загинули 12 людей, ще понад 60 були поранені. А у червні під ударом балістики опинився полігон у Полтавській області. В результаті удару двоє людей отримали поранення, але померли у лікарні. Крім того, у травні росія ударила по стрільбищу у Сумській області. Внаслідок атаки також були загиблі та поранені серед військових.

Ілюстративне фото

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