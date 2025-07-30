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Посилюємо захист: німецькі системи IRIS-T перехоплюють російські балістичні ракети
Україна покладається на кілька систем IRIS-T з Німеччини для захисту від російських повітряних атак. У збройних силах кажуть, що вони довели свою цінність. За словами посла України в Німеччині Олексія Макєєва, українські бійці повідомляли про випадки, коли системи ППО IRIS-T успішно перехоплювали навіть російські балістичні ракети.
«Бійці сказали, що були випадки, коли IRIS-T вдавалося збити балістичну ракету, але ці системи все ж мають інше призначення», — цитує дипломата видання N-TV.
За інформацією видання, ЗРК IRIS-T SLM виробляється компанією Diehl Defence і призначена в першу чергу для знищення атакуючих безпілотників та крилатих ракет.
Для балістичних ракет, які становлять ще більшу загрозу, зазвичай використовується американська система ППО Patriot. За словами посла, Україна наразі отримала сім систем зенітно-ракетної оборони IRIS-T SLM від Німеччини. Загалом замовлено 18 систем.
Окрім системи середньої дальності IRIS-T SLM, Україна також має систему IRIS-T SLS. Вона для боротьби з загрозами на безпосередній близькості.
Нагадаємо, що Німеччина є одним з найбільших прихильників посилення протиповітряної оборони України та, окрім IRIS-T, також надала три американські системи Patriot. Переговори щодо ще двох систем Patriot тривають вже кілька тижнів.
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