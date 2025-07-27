«Про те, що це станеться, я писав давно»: фахівець із РЕБ розповів про вдосконалення російських «Шахедів»

«Шахеди», які масово запускають окупанти по Україні, почали маневрувати у польоті, ухиляючись від українських дронів-перехоплювачів. Про це заявив військовий ЗСУ Сергій «Флеш» Бескрестнов, фахівець із систем зв’язку, РЕБ та радіоелектронної розвідки.

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«„Шахеди“ почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності наших зенітних дронів. Про те, що таке станеться, я писав давно. Противник заздалегідь був готовий до низки контрзаходів, і це тільки перші прояви», — сказав він.

Втім, додав боєць, це не привід опускати рук. Тому вони з побратимами будуть працювати над технологіями проти їхніх технологій.

«Ви ж не думали, що противник так легко відмовиться від своєї наймасовішої зброї», — зазначив «Флеш».

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Додамо, що нещодавно Бескрестнов стверджував, що дрони ворога зможуть отримати функцію ручного керування. Зараз росіянам доводиться програмувати маршрут польоту для кожного апарата.

Раніше аналітики ISW попередили, що росія розганяє виробництво «Шахедів» і скоро зможе застосовувати до 2000 дронів за добу.

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