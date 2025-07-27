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«Про те, що це станеться, я писав давно»: фахівець із РЕБ розповів про вдосконалення російських «Шахедів»
«Шахеди», які масово запускають окупанти по Україні, почали маневрувати у польоті, ухиляючись від українських дронів-перехоплювачів. Про це заявив військовий ЗСУ Сергій «Флеш» Бескрестнов, фахівець із систем зв’язку, РЕБ та радіоелектронної розвідки.
«„Шахеди“ почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності наших зенітних дронів. Про те, що таке станеться, я писав давно. Противник заздалегідь був готовий до низки контрзаходів, і це тільки перші прояви», — сказав він.
Втім, додав боєць, це не привід опускати рук. Тому вони з побратимами будуть працювати над технологіями проти їхніх технологій.
«Ви ж не думали, що противник так легко відмовиться від своєї наймасовішої зброї», — зазначив «Флеш».
Додамо, що нещодавно Бескрестнов стверджував, що дрони ворога зможуть отримати функцію ручного керування. Зараз росіянам доводиться програмувати маршрут польоту для кожного апарата.
Раніше аналітики ISW попередили, що росія розганяє виробництво «Шахедів» і скоро зможе застосовувати до 2000 дронів за добу.209
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