Цю зброю Київ зараз хоче отримати від Німеччини: стало відомо про таємний список

З моменту створення коаліції «чорно-червоних» федеральний уряд Німеччини більше не публікує інформацію про нові постачання зброї Україні. Офіційно це необхідно для того, щоб «путін залишався в невіданні». Критики ж вважають, що це робиться для того, щоб не доводилося виправдовуватися перед громадськістю за відсутність або затримку постачання. Україна також дотримується цієї таємної угоди, щоб не відштовхнути свого найбільшого союзника.

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Але тепер з'явився таємний список. Він повинен показати конкретні потреби українців. Українські військові посадовці нібито надали його представникам німецького уряду, пише Bild.

Згідно з ним, український уряд зацікавлений у чотирьох нових вогневих одиницях типу Iris-T. Для цього він просить Берлін надати загалом 1500 керованих ракет для системи середньої дальності Iris-T SLM та 500 керованих ракет для системи короткої дальності Iris-T SLS. До цього додається 200 000 пострілів 40-мм для захисту від російських дронів.

Також Україна попросила уряд Мерца про постачання 1000 захищених від мін транспортних засобів, а також 200 гусеничних транспортних засобів різних типів. До цього додаються 30 танків для розмінування та 20−30 інженерних танків типу WiSENT. Згідно з переліком, який має у своєму розпорядженні BILD, Київ також звернувся до Берліна з проханням про постачання 200 позашляховиків для транспортування спеціальних сил.

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А ще Україна просить Німеччину про підтримку в питанні електронної війни проти російських військових. Для цього потрібно 1000 GPS-глушителів для захисту від ворожих дронів, а також 200 мобільних наземних радарів для спостереження та виявлення цілей.

Військові та представники промисловості підтвердили BILD існування цього списку. Натомість Міністерство оборони Німеччини зберігає мовчання.

«З міркувань військової безпеки та з огляду на нову лінію комунікації уряду Німеччини щодо підтримки України ми не відповідаємо на запитання про окремі заходи підтримки», — пояснив BILD речник міністерства.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Німеччина домовляється зі США про постачання систем Patriot для України.

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