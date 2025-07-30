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Росіяни все частіше застосовують бронетехніку в атаках: чим це небезпечно

19:41 30 липня 2025
Знищений російський танк на сході України. Фото з сайту https://www.ukrinform.ua/

Окупанти частіше використовують бронетехніку в деяких атаках після зменшення використання важкої техніки з зими 2024−2025 років. Бойові кадри свідчать про те, що російські війська не проводили механізованих наступів розміром з роту або більших сил в Україні з квітня 2025 року та здебільшого використовували мотоцикли та баггі для атак протягом літа 2025 року.

Армія рф нещодавно дещо збільшила використання бронетехніки проти українських позицій та з початку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром з взвод у Донецькій та Запорізькій областях, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

За інформацією аналітиків, раніше вони спостерігали ознаки того, що росія тимчасово скоротила використання танків та бронетехніки протягом останніх шести місяців. І що вона повільно збільшує свою здатність оновлювати бронетехніку радянських часів, одночасно поповнюючи запаси бронетехніки, не залучаючи бронетехніку до атак, що призводять до значного виснаження.

Російські війська, аналізують в Інституті вивчення війни, можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки, щоб перевірити слабкі місця в обороні України на базі безпілотників у різних районах фронту. Або ж міністерство оборони рф може бути в змозі відремонтувати пошкоджену бронетехніку або поповнити передові російські підрозділи бронетехнікою.

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Раніше Ігор Луценко розповів про небезпеку недооцінки «повільного просування» росіян на фронті.

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