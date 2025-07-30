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На вас чекає особливий шанс: у кого в житті сьогодні почнеться «світла смуга»
За прогнозами астрологів, середа, 30 липня, пройде під знаком позитивного вирішення фінансових питань й допомоги тим, хто її потребує.
Крім того, сьогодні у житті деяких знаків зодіаку почнеться «світла смуга», адже зірки підготували їм унікальні можливості у сфері кар'єри, фінансів та особистого зростання, передає «РБК-Україна».
Телець
Тельцям варто протягом дня проявляти активність, але водночас ухвалювати виважені рішення. На них чекає фінансове зростання та кар'єрні успіхи. Можливі додаткові грошові надходження. Але потрібно утриматися від імпульсивних витрат.
Близнюки
Близнюки можуть позбутися труднощів або розпочати нову справу, яку давно відкладали. Не варто боятися мрiяти й озвучувати свої ідеї. У вас розпочнеться дуже вдалий період.
Терези
У Терезів наступає переломний момент. Вас можуть підвищити на роботі або ви можете укласти вдалу угоду.
Не варто відмовлятися від зустрічей і пропозицій, які здатні відкрити перед вами нові перспективи.
Козоріг
Козороги можуть отримати додаткове фінансування для своїх проєктів. Вдалий день для побудови планів та вирішення питань, які раніше відкладались. Прислухайтеся до своєї інтуїції.
А про те, кому повезе з фінансами на цьому тижні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».384
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