Томати в серпні: що потрібно робити з рослинами у розпал «помідорного» сезону

Попри те, що у серпні томати вже активно спіють, багато городників продовжують підживлювати рослини, використовуючи як перевірені, так і незвичайні, але ефективні методи, пише ТСН.

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Якщо розсада була висаджена правильно, то кущі томатів можна періодично підгодовувати трав'яною січкою, яку можна легко приготувати з будь-якої трави. Для томатів це комфорт і харчування.

Потрібно трохи відгребти ґрунт, укласти навколо куща подрібнену будь-яким способом траву, сіно, солому, старе листя і знову підгорнути кущ.

Від цього користь томатам буде лише користь. Органіка дуже швидко починає розкладатися. Вона допомагає зберігати пухкість ґрунту, перешкоджає випару вологи в спеку і потроху живить рослину.

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Також помідорам потрібен полив. Як відомо, поливати дорослі томати під корінь досить складно. Тому варто зробити поливальні арики з ухилом, щоб вода вільно стікала від одного до другого кінця грядки.

У серпні плоди томатів наливаються. Тому дуже важливо рослини підтримати. Азот, магній, бор, фосфор, калій необхідні томатам для того, щоб плоди зав'язалися та для підвищення цукристості в них. Всі ці елементи також беруть участь у фотосинтезі, який необхідний для нормального перебігу плодоношення.

Підгодовувати томати потрібно регулярно через кожні 10—14 днів. Для цього краще використовувати зброджений коров'як та трав'яний настій.

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Приготувати коров'як нескладно: половину ємності заповнити гноєм і долити воду до верху. Настояти протягом 5 днів. Для підживлення 1 л настою розводити в 10 л води та поливати рослини під корінь по вологому ґрунту.

Для приготування трав'яного настою будь-яку ємність щільно набити бур'янами, овочевими відходами або фруктовою падалицею. Все це залити водою, накрити і залишити настоюватися 8−10 днів. Потім розчин розвести водою (1:1) та використовувати для поливу.

Поливати таким настоєм можна часто. Томати дуже добре відгукуються на таке підживлення.

Підживлення томатів припиняють наприкінці серпня.

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На високорослих та пізніх сортах прищипують верхівку. Це потрібно для того, щоб перервати цвітіння верхніх кистей й дати можливість визріти всім плодам, що зав'язалися.

Раніше ми розповідали, яке листя потрібно видаляти у томатів.

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