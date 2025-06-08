Яке листя потрібно видаляти у томатів, і чи взагалі це потрібно робити

Аграрії, які вирощують томати, часто діляться з колегами своїм досвідом, дають важливі поради, або попереджають про рослини — вороги помідорів.



Як виявилося, помідорам можуть заважати не тільки рослини-сусіди, а й власне листя, яке потрібно видаляти, пише Ukr.Media.

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Йдеться про те листя, яке росте низько по стеблу. Якщо томати вирощують у теплицях, то їхнє листя зазвичай росте великим й м'ясистим.

Крім того, з'являється його досить багато. Кущі загущуються, порушується рух повітря, погіршується випаровування вологи з ґрунту. А це — крок до розвитку хвороб. В процесі росту і розвитку листя буквально лягає, створюючи місток для грибків, швидкого поширення фітофтори.

Також у великого листя велика площа поверхні, з якої випаровується дуже багато вологи, яка йде саме з рослини. Розкішне листя відтягує на себе велику кількість поживних речовин, необхідних для росту і дозрівання плодів.

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Тож досвідчені фермери радять зайве листя обрізати, щоб сформувати здорові кущі, уникнути безлічі проблем й отримати відмінний урожай.

Але варто зазначити, що листя з молодих рослин видаляти не варто. Це завжди стрес для томатів, який призведе до зупинки у рості.

Прибирати листя потрібно тоді, коли зав'язь плодів з'явиться на першій китиці. Видаленню підлягає листя, яке знаходиться під цією китицею. Але не все відразу, а поступово, не більше двох-трьох за один підхід. В ідеалі це потрібно робити раз на тиждень, максимум два.

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Спеціалісти рекомендують спочатку видаляти листя з північної сторони. Йому дістається набагато менше світла, тому й процеси фотосинтезу йдуть не так інтенсивно. Але найголовніше — через перебування в тіні саме на цьому листі найкраще розвиваються грибки.

Коли на першій китиці плоди дозрівають, на другій вони якраз починають наливатися. У цей час можна видаляти листя вже до другої китиці. Ось так поступово і прибирається зайва зелень.

Також підлягає видаленню нижнє листя, часто воно починає жовтіти, покриватися плямами. Все це ознаки того, що до рослини дібралися хвороби. Знищити пошкоджені частини, щоб томат не почав слабшати.

Також варто прибирати будь-яке пожовкле, висохле і підозріло виглядаюче листя. Ніякої користі рослині воно вже не принесе, але може стати джерелом поширення хвороб.

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Спеціалісти радять видаляти листя рано-вранці, коли стоїть тепла і сонячна погода. Якщо на вулиці похмуро, то зрізи на кущах довше затягуються, тобто збільшується ймовірність розвитку хвороб й ослаблення рослин.

Листя можна обрізати або обламувати, однією рукою обов'язково підтримуючи стебло, щоб не зламати його.

Фермер Валерій з Київщини раніше показав й розповів, як та чому потрібно видаляти листя на томатах. Його поради актуальні й зараз.

Раніше ми розповідали, як врятувати помідори від хвороб за допомогою відомого аптечного засобу.

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