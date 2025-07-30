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Люблю тебе: популярна співачка зізналася у коханні

19:16 30 липня 2025
Ірина Федишин та Віталій Човник відзначили 19-ту річницю весілля. Фото із соцмереж

Популярна співачка Ірина Федишин, яка раніше розповідала про особисту втрату, вразила чуттєвим зверненням.

На своїй сторінці в соціальній мережі Ірина виклала допис — привітання коханому чоловіку Віталію з днем їхнього весілля. За словами артистки, сімʼя для нього завжди була на першому місці.

Ірина та Віталій разом 19 років. Фото із соцмережі

Нагадаємо, Віталій Човник — продюсер та менеджер співачки. В їхній родині ростуть два сини. Раніше Федишин присвятила чоловіку пісню.

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«19 років разом, — поділилася Ірина. — Сьогодні особливий день для нас! День, коли ми встали на рушничок щастя! Дякую, Віталіку, за твою любов, турботу, важливі сімейні цінності, які ти бережеш ! Дякую, що сімʼя — завжди для тебе на першому місці. Люблю тебе».

Підписники відреагували на допис у коментарях, привітавши пару.

«Вітаємо, ви такі щирі, неймовірні, — написали у відповідь. — Щастя Вам і кохання до нестями на все життя разом».

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Фото - скріншот

«З рiчницею! — привітали у мережі. — Щастя, любовi, здоров'я та успiхiв, бережiть один одного!»

Раніше популярна співачка незвично звернулася до близької людини.

Фото із соцмережі

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Ірина Федишин та Віталій Човник відзначили 19-ту річницю весілля. Фото із соцмереж

Люблю тебе: популярна співачка зізналася у коханні

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