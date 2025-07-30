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Люблю тебе: популярна співачка зізналася у коханні
Популярна співачка Ірина Федишин, яка раніше розповідала про особисту втрату, вразила чуттєвим зверненням.
На своїй сторінці в соціальній мережі Ірина виклала допис — привітання коханому чоловіку Віталію з днем їхнього весілля. За словами артистки, сімʼя для нього завжди була на першому місці.
Нагадаємо, Віталій Човник — продюсер та менеджер співачки. В їхній родині ростуть два сини. Раніше Федишин присвятила чоловіку пісню.
«19 років разом, — поділилася Ірина. — Сьогодні особливий день для нас! День, коли ми встали на рушничок щастя! Дякую, Віталіку, за твою любов, турботу, важливі сімейні цінності, які ти бережеш ! Дякую, що сімʼя — завжди для тебе на першому місці. Люблю тебе».
Підписники відреагували на допис у коментарях, привітавши пару.
«Вітаємо, ви такі щирі, неймовірні, — написали у відповідь. — Щастя Вам і кохання до нестями на все життя разом».
«З рiчницею! — привітали у мережі. — Щастя, любовi, здоров'я та успiхiв, бережiть один одного!»
Раніше популярна співачка незвично звернулася до близької людини.
Фото із соцмережі219
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