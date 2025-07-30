«Секретні чати» і злив бази пілотів F-16 та Mirage 2000: контррозвідка викрила шпигуна рф в авіабригаді

Н початку липня українська спецслужба повідомляла про викриття на Львівщині майора Повітряних Сил ЗСУ, який працював на росіян, збираючи інформацію про оперативні аеродроми, логістичні хаби та центри технічного обслуговування бойових літаків Збройних сил України. Не пройшло й місяця, як СБУ затримала ще одного «крота» у ПС ЗСУ, який готував удари рашистів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

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Агентом російської воєнної розвідки виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу зрадник, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря, наголосили в СБУ.

За даними слідства, російський агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.

Так, він передавав інформацію для підготовки ракетно-дронових атак рф по об’єктах Повітряних сил. Пріорітетні для ворога цілі — аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24. Зрадник збирав координати розміщення літаків, встановлював графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

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«Щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару „в обхід“ захисту відповідних військових об’єктів», — зазначили в українській спецслужбі.

Друге завдання — збір особистих даних пілотів ЗСУ, а також інформації щодо бортових номерів та озброєння їхніх літаків, тактики бойових вильотів.

«Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував „секретні чати“ у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати „нову порцію“ інформації», — наголосили в СБУ та додали, що затриманому планують повідомити про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті — до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Зазначається, що досудове розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Раніше на Львівщині спецслужба викрила російського агента — інструктора Яворівського полігону, який мав завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в навчальному центрі Сил оборони.

Фото СБУ

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