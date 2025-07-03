Російський «крот» у Повітряних силах України вишукував відомості про військові аеродроми для завдання ударів по них

СБУ затримала зрадника у ЗСУ, який працював на російського ворога. На Львівщині майор Повітряних Сил ЗСУ виявився російським агентом.

Окупанти завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на росіян у Мелітополі.

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За даними спецслужби, підривну діяльність «крота» координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» фсб Олександр Бєлодєдов.

Агента отримав завдання збирати інформацію про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

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Після отримання від «крота» відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари.

За даними Офісу генпрокурора, чоловік активував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині, а вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України.

Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали.

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Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині СБУ затримала агента фсб, який передавав відомості про бойові польоти авіації ЗСУ на Хмельниччині.

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