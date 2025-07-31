Квартира відомої української теле- та радіоведучої зруйнована після нічного удару по Києву (відео)

Телеведуча Катерина Соляр показала свою квартиру, яка зазнала руйнувань під час масованої ракетно-дронової атаки росіян у ніч проти 31 липня.

На своїй сторінці у соцмережі вона зняла коротке відео, коротко його прокоментувавши: «Я маю лише два бажання зрання… Кава в мене вже є».

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Для коментаря журналістка використала слова з пісні Max Paragraph: «Зараз усі ми маємо лише два бажання зрання: це кава і мертва русня!»

Також вона показала, на що перетворилася її квартира: вибіті вікна, розкидані речі, потрощені меблі…

«Ця карусель за липень мала би виглядати зовсім інакше. Але це Україна, мала», — прокоментувала вона фото, які виклала в іншому пості.



Фото із соцмережі

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Фото із соцмережі

Фото із соцмережі

«Типу, я жива. Може, трошечки не зовсім адекватна, але жива… Поки трусяться руки, але я норм», — каже Катерина, стоячи посеред розгромленої квартири.

Катерина Соляр веде програми на «24 каналі» й радіо Maximum. Свого часу працювала на Суспільному мовнику, де була журналісткою й ведучою програми «Київський ранок». До цього, у 2014−2015 роках, була кореспонденткою і ведучою радіо «Київ FM».

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Нагадаємо, що під час попередньої атаки на столицю серйозно постраждав район станції метро «Лук'янівка».

Фото — скріншот

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