Пенсія і соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні

В Україні нещодавно змінили правила оформлення соціальної допомоги. У зв'язку з тим, що Пенсійний фонд України (ПФУ) тепер має функцію призначення та виплати соціальних допомог, будуть проведені перевірки всіх отримувачів допомоги.

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Виключення зроблено для людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника — їхні доходи заново не перевірятимуть. Юристи не виключають, що за результатами перевірки частині людей виплати можуть скасувати.

Але традиційно окремим категоріям населення до Дня Незалежності держава забезпечить разову грошову виплату. Йдеться про ветеранів війни, постраждалих від нацистських переслідувань, громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Гроші отримають:

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- особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) — 3100 грн;

- особи з інвалідністю внаслідок війни (II група) — 2900 грн;

- особи з інвалідністю внаслідок війни (III група) — 2700 грн;

- особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн;

- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності — 1000 грн;

- колишні неповнолітні та малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання — 1000 грн;

- члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України — 650 грн;

- учасники війни та колишні в’язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизан і підпільників — 450 грн.

Військові зі статусом УБД, які продовжують служити, отримають гроші за місцем служби. Військові частини мають зробити заявку на таких військовослужбовців.

Особи, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не служать, мають особисто або онлайн подати заяву до Пенсійного фонду до 1 серпня (крайній термін — до 1 жовтня 2025).

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Щодо підвищення пенсії, то всі етапи індексації та перерахунків, заплановані урядом на 2025 рік, вже відбулися.

Сума пенсії у серпні зросте для людей, яким виповниться 70, 75 та 80 років:

- від 70 років — надбавка 300 грн щомісячно до суми основної пенсії;

- від 75 років — 456 грн;

- від 80 років — 570 грн.

Право на надбавку мають пенсіонери, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

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Для отримувачів субсидій змін не планується, але перегляд виплат можливий в індивідуальному порядку.

Водночас нагадаємо, що в Україні зросли виплати працюючим пенсіонерам.

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