Окупанти готують для наступу штурмові танки: у чому мінуси техніки ворога

Літній наступ окупантів вже застопорився через географічний фактор та опір ЗСУ. Але якщо з річкою Дніпро росіяни нічого зробити не можуть, то для прориву опору українських бійців вони готують нову техніку — штурмові танки на базі Т-72.

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Так, як повідомляє Telegram-канал «Танки», штурмовий танк «Штурм» засвітився під час пересування територією виробника — «Уралвагонзаводу». Останнє зумовило всі мінуси техніки, що розробляється.

Як зазначають експерти, сама концепція «штурмового» танка, який може керуватися як екіпажем, так і дистанційно через машину управління, що також потрапила на відео, є прогресивною. Це і можливість дистанційного керування, і укорочена 125-мм танкова гармата, що особливо зручно для міських боїв, де простору для маневру менше, але є три мінуси, які погублять «Штурм»:

Відсутність гарного зв'язку — навіть на діючих танках немає нормальних цифрових радіостанцій, лише застарілі аналогові, які не забезпечують нормального шифрувального зв'язку. Як результат, складно уявити, як у бойових умовах здійснюватиметься дистанційне керування «Штурмом» та його взаємозв'язок з іншими танками та піхотою під час штурмових дій. Незручне розташування автомата заряджання — як і його «батько» Т-72, «Штурм» оснащений автоматом заряджання з вже укладеними 22 снарядами, що сильно збільшує скорострільність гармати. Водночас розташування такої кількості снарядів у корпусі, при влучанні в нього, викликає детонацію та знищення танка. Рішенням могло б стати розміщення автомата заряджання в ізольованому відсіку за баштою або посилення захисту башти, зараз представлене бронею в 30−40 мм, нездатною зупинити жоден боєприпас. Однак ні того, ні іншого зроблено не було. Слабкий протимінний захист — без додаткового посилення броні підрив на міні призводить до пошкодження того самого автомата заряджання в корпусі, і якщо не до вибуху, то до виведення його з ладу, не кажучи вже про вихід з ладу самого танка.

Зазначимо, що Т-72, попри всі його мінуси, став основою для іншого новітнього російського танка Т-90, який регулярно використовується на передовій і знищується ЗСУ завдяки знанням про його недоліки.

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