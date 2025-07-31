- 00:03 «Олександрію» вдев'ятьох розбито у Белграді: відеоогляд відбірного матчу Ліги конференцій
- 31.07 22:58 «Шахтар» добив «Бешикташ» і вийшов на клуб свого ексфутболіста: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 31.07 22:29 Як не розоритися в ресторані: ці нюанси знає далеко не кожен
- 31.07 22:01 Картопляні коржики з учорашнього пюре: раз-два — і готово!
- 31.07 21:32 Він був жорстоко чесним: автобіографія Оззі Осборна розкриє невідомі подробиці його особистого життя
- 31.07 21:09 Тельцям — «Диявол» та перевірка на силу волі, Дівам — «Закохані» та важливий вибір: Таро-прогноз на 1 серпня
- 31.07 21:03 Ідеально зварені яйця: є хитрощі, які ви маєте знати
- 31.07 20:59 «Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 31.07 20:44 «Друга половинка» та фінансові втрати: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку
- 31.07 20:34 Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття
- 31.07 20:15 Справа про замах на Макарова: поліція дійшла несподіваних висновків
- 31.07 20:06 Мариновані огірки, в’ялені на сонці: такого ви ще не куштували
Окупанти готують для наступу штурмові танки: у чому мінуси техніки ворога
Літній наступ окупантів вже застопорився через географічний фактор та опір ЗСУ. Але якщо з річкою Дніпро росіяни нічого зробити не можуть, то для прориву опору українських бійців вони готують нову техніку — штурмові танки на базі Т-72.
Так, як повідомляє Telegram-канал «Танки», штурмовий танк «Штурм» засвітився під час пересування територією виробника — «Уралвагонзаводу». Останнє зумовило всі мінуси техніки, що розробляється.
Як зазначають експерти, сама концепція «штурмового» танка, який може керуватися як екіпажем, так і дистанційно через машину управління, що також потрапила на відео, є прогресивною. Це і можливість дистанційного керування, і укорочена 125-мм танкова гармата, що особливо зручно для міських боїв, де простору для маневру менше, але є три мінуси, які погублять «Штурм»:
- Відсутність гарного зв'язку — навіть на діючих танках немає нормальних цифрових радіостанцій, лише застарілі аналогові, які не забезпечують нормального шифрувального зв'язку. Як результат, складно уявити, як у бойових умовах здійснюватиметься дистанційне керування «Штурмом» та його взаємозв'язок з іншими танками та піхотою під час штурмових дій.
- Незручне розташування автомата заряджання — як і його «батько» Т-72, «Штурм» оснащений автоматом заряджання з вже укладеними 22 снарядами, що сильно збільшує скорострільність гармати. Водночас розташування такої кількості снарядів у корпусі, при влучанні в нього, викликає детонацію та знищення танка. Рішенням могло б стати розміщення автомата заряджання в ізольованому відсіку за баштою або посилення захисту башти, зараз представлене бронею в 30−40 мм, нездатною зупинити жоден боєприпас. Однак ні того, ні іншого зроблено не було.
- Слабкий протимінний захист — без додаткового посилення броні підрив на міні призводить до пошкодження того самого автомата заряджання в корпусі, і якщо не до вибуху, то до виведення його з ладу, не кажучи вже про вихід з ладу самого танка.
Зазначимо, що Т-72, попри всі його мінуси, став основою для іншого новітнього російського танка Т-90, який регулярно використовується на передовій і знищується ЗСУ завдяки знанням про його недоліки.153
Читайте нас у Facebook