Він був жорстоко чесним: автобіографія Оззі Осборна розкриє невідомі подробиці його особистого життя

Оззі Осборн помер 22 липня, але незадовго до цього він завершив свою автобіографію, яка вийде посмертно. Легенда рок-музики, якого не стало у віці 76 років, назвав свою майбутню книгу «Останні обряди», і вона торкається його особистого життя без будь-яких фільтрів.

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Повідомляється, що книга пропонує погляд на його любовний роман, який спричинив кризу в його шлюбі з Шерон Осборн.

Фронтмен Black Sabbath мав стосунки з перукаркою Мішель П'ю приблизно з 2012 по 2016 рік, і це завдало багато болю Шерон, яка навіть намагалася покінчити життя самогубством, пише видання The News.

У відвертому інтерв'ю Шерон зізналася: «Я прийняла не знаю скільки таблеток. Я просто подумала: «Мої діти старші, з ними все гаразд і вони можуть самі про себе подбати».

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У мемуарах розповідається про сильне почуття провини та жалю, які відчував Оззі. Як повідомило джерело, «ця книга була, по суті, останнім зізнанням Оззі та містить багато уривків про те, як він шкодує про цей роман. Оскільки він завжди був жорстоко чесним протягом свого життя, було вирішено, що жодного слова не буде змінено, навіть про болісні часи в його житті та про те, як його роман вплинув на Шерон».

Очікується, що книга буде «непохитною, жорстоко чесною, але напрочуд життєствердною», з розумінням усієї спадщини Оззі з Black Sabbath, його боротьби із залежністю та його останніх моментів на сцені.

Нагадаємо, останні роки зірка страждав на хворобу Паркінсона, що змінило його до невпізнанності.

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Проте Оззі продовжував вести подкаст The Osbournes, в одному з епізодів якого вибачився перед Брітні Спірс.

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