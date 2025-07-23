Через кілька тижнів після прощального концерту помер легендарний музикант Оззі Осборн

Зірка хеві-метал Оззі Осборн помер у віці 76 років, лише через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення величезного прощального концерту для шанувальників. У своїй заяві його родина сказала: «З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми повинні повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та оточений любов'ю», пише Sky News.

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Під час виступу на сцені у Вілла-Парку менше трьох тижнів тому, Осборн сказав шанувальникам: «Ви не уявляєте, що я відчуваю — дякую вам від щирого серця».

Це був концерт, організований з виступами деяких його улюблених гуртів, включаючи Metallica та Guns N' Roses, для «останнього поклону» зірки. Після його смерті Metallica опублікувала на X фотографію гурту з Осборном разом із емодзі розбитого серця.

Джон Майкл Осборн, більш відомий як Оззі Осборн — британський рок-музикант, його називають «королем хеві-метал». Артист народився 3 грудня 1948 року в англійському Бірмінгемі та виріс у робітничому районі Астон. Підлітком працював на низькооплачуваних роботах слюсарем і вантажником.

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Він був відомий такими хітами, як Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train та Changes, як з гуртом, так і як сольна зірка. Співак брав участь у знаменитому реаліті-шоу MTV 2000-х «Осборни», яке розповідало про дещо хаотичне життя зірки у Лос-Анджелесі з дружиною Шерон та їхніми дітьми.

А ще він був відомий своїми знаменитими анекдотами про пекло під час свого розквіту як рок-зірки. Найвідоміший з них — історія про те, як він відкусив голову кажанові на сцені. Він мав хворобу Паркінсона та інші проблеми зі здоров'ям в останні роки, включаючи ускладнення від травм, отриманих під час падіння у 2019 році.

Після вимушеного скасування гастрольних виступів він несподівано виступив на сцені в Бірмінгемі на закритті Ігор Співдружності у 2022 році.

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За свою кар'єру Осборн був введений до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США за виступи з Black Sabbath та як сольний виконавець.

Він також має зірку на Голлівудській Алеї Слави, на Брод-стріт у Бірмінгемі зірку Айвора Новелло і п'ять перемог у премії Греммі з 12 номінацій.

Крім того, протягом багатьох років він отримував інші нагороди — NME «Божественний геній» та приз Classic Rock «Жива легенда».

У Осборна залишилися дружина Шерон та діти Емі, Келлі та Джек, а також двоє старших дітей Джессіка та Луї від першого шлюбу з Тельмою Райлі та онуки.

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