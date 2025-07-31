«Росіяни знову брешуть»: у ЗСУ спростували захоплення окупантами Часового Яру

Як Раніше зазначали військові експерти, для російської армії велике значення має захоплення таких українських міст, як Часів Яр та Торецьк, що дозволить розгорнути наступ на Костянтинівку — браму Слов’янсько-Краматорської агломераці.

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І ось в міноборони росії заявили, що Часів Яр на Донеччині захоплено. Більш того, російській міністр оборони вже «направив привітання командуванню та особовому складу 98 гвардійської повітряно-десантної Свірської Червонопрапорної орденів Кутузова та Олександра Невського дивізії».

Втім, в Оперативно-стратегічному угруповуванні військ «Хортиця» цю інформацію спростували. «Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань», — сказав «РБК-Україна» речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

OSINT-проект DeepState наразі такою бачить картину в Часовому Ярі.

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Фото DeepState

Раніше видання The New York Times називало Костянтинівку «південними воротами до ланцюга міст, які утворюють останній великий оборонний пояс України». Наразі населенний пункт постійно перебуває під ударами ворога. Моніторінгові канали стверджують, що російські війська вже просунулися на вісім кілометрів від південно-східних околиць міста та на південний захід від нього.

Фото — скріншот

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