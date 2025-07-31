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Українські військові рятуються від російських дронів рибальськими сітками: експерти про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
Для українських військових, які потрапили в павутиння дедалі складнішої війни з використанням безпілотників, одним з варіантів порятунку стає «технологія» тисячолітньої давності — рибальська сітка. Розвішані на стовпах вздовж дороги, сітки забезпечують прикриття для військових від російських безпілотників, оскільки крихітні вибухові пристрої заплутуються в їхній міцній нитці. Мало де цей низькотехнологічний захист від високотехнологічної загрози є більш важливим, ніж у Костянтинівці, одному з трьох міст на передовій, де українські війська дедалі більше ризикують бути оточені під час літнього наступу росії.
Український командир, який захищав цей район, розповів CNN, що особовий склад його підрозділу не поповнювався протягом восьми місяців і лише поповнював позиції на передовій, де іноді пара солдатів стримує понад десяток російських нападників — безпілотниками, оскільки транспортні засоби не добиралися до окопів.
Біля Костянтинівки місцеві жителі незворушно проходять крізь прогалини, які вони самі зробили в сітках (бо їхні щоденні потреби важливіші за захисну сітку), залишаючи отвори, якими іноді користуються спритні російські оператори безпілотників.
За останній тиждень, згідно з інформацією, зібраною DeepState, російські війська просунулися на вісім кілометрів від південно-східних околиць міста та на південний захід від нього. Поступовий прогрес ціною величезних втрат був основною рисою військових зусиль москви протягом кількох років. Але одночасний наступ навколо міст Покровська та Костянтинівки, а також далі на північ, до Куп'янська, ризикує дати путіну переформовану лінію фронту.
«Щоб зрозуміти ситуацію, потрібно бути в ній, — каже один з українських воїнів. - Коли ми кажемо, що ситуація складна, ніхто не розуміє. Треба бути на нашому місці. Ми втомилися. Усі втомилися від цієї війни, і я вважаю, що інші країни також втомилися допомагати нам».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в Україні знайшли варіант, як захистити БПЛА від дронів-перехоплювачів.
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