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Окупанти вдарили по житловому будинку у Костянтинівці: є загиблий і поранені

13:42 30 липня 2025
Росіяни вдарили по Костянтинівці, фото ДСНС

В ніч на 30 липня російська армія атакували Харків, Дніпропетровщину та Херсонщину.

Окупанти також вдарили по житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС України.

За даними рятувальників, пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та легковий автомобіль.

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Внаслідок обстрілу виникли масштабні загоряння: палав житловий будинок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники ліквідували пожежі.

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Також під удар потрапили Слов’янськ, Краматорськ та село Лозове. У цих населених пунктах також спалахнули пожежі, які вдалося загасити.

Крім того, у ДСНС повідомили, що загалом минулої доби в області зафіксовано 38 обстрілів.

Зазначимо, що росіяни майже щодня обстрілюють Костянтинівку, яка стала ближче до лінії фронту.

Нагадаємо, вчора вдень окупанти вдарили по селу на Харківщині, коли місцеві мешканці прийшли за гуманітаркою. П'ятеро людей загинуло, ще четверо отримали поранення.

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