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Обмежені контратаки: що зараз відбувається у Покровську
Російські війська, скоріш за все, захопили Новоекономічне та проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії у Покровську на тлі постійних зусиль щодо захоплення міста. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до центральної частини Новоекономічного.
Один пов'язаний з кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти «Капітальна» на захід від Новоекономічного. Він додав, що російські війська також просунулися далі на північний схід від Покровська, а також на південь від міста поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки.
«Російські військові блогери стверджували, що підрозділи 30-ї мотострілецької бригади російської федерації нещодавно брали участь у захопленні Звірового (на південний захід від Покровська)», — йдеться у звіті ISW.
Аналітики пишуть з посиланням на російських блогерів, що російська піхота та диверсійно-розвідувальні групи просунулися до та через Покровськ, а також на околиці Мирнограда. Один цих блогерів стверджував, що кілька російських диверсійно-розвідувальних груп тимчасово просунулися до центру Покровська.
Однак інші російські військові блогери стверджують, що інформація про те, що росіяни перебувають в Покровську, є передчасною. Й ISW не спостерігає жодних ознак того, що російські війська утримують позиції в місті.
У звіті ISW йдеться про те, що українські війська здійснюють обмежені контратаки в цьому районі. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, свідчать, що українські війська нещодавно повернули позиції на захід від Гродівки.
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