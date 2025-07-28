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Україна

Обмежені контратаки: що зараз відбувається у Покровську

19:41 28 липня 2025
Стела Покровськ

Російські війська, скоріш за все, захопили Новоекономічне та проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії у Покровську на тлі постійних зусиль щодо захоплення міста. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до центральної частини Новоекономічного.

Один пов'язаний з кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти «Капітальна» на захід від Новоекономічного. Він додав, що російські війська також просунулися далі на північний схід від Покровська, а також на південь від міста поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки.

«Російські військові блогери стверджували, що підрозділи 30-ї мотострілецької бригади російської федерації нещодавно брали участь у захопленні Звірового (на південний захід від Покровська)», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики пишуть з посиланням на російських блогерів, що російська піхота та диверсійно-розвідувальні групи просунулися до та через Покровськ, а також на околиці Мирнограда. Один цих блогерів стверджував, що кілька російських диверсійно-розвідувальних груп тимчасово просунулися до центру Покровська.

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Однак інші російські військові блогери стверджують, що інформація про те, що росіяни перебувають в Покровську, є передчасною. Й ISW не спостерігає жодних ознак того, що російські війська утримують позиції в місті.

У звіті ISW йдеться про те, що українські війська здійснюють обмежені контратаки в цьому районі. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, свідчать, що українські війська нещодавно повернули позиції на захід від Гродівки.

Раніше повідомлялося, що росія може почати великий літній наступ за кілька днів чи тиждень.

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