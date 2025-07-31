Парамедикиня та волонтерка Юлія «Тайра» Паєвська, яка нещодавно перенесла операцію на хребті, прокоментувала обстріл Києва в ніч на 31 липня 2025 року.

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«Що до нічного обстрілу:

Те, що я пережила в катівнях росіян, те що я спостерігаю під час хвиль шахедів і ракет на наші міста — не просто система злочинів, це сакралізоване зло — зло, що прийняло свою сутність і пишається собою. У них існує наука катуваннь — це більше за все нагадує обряд, а не випадкове насильство, цє є системний ритуал знищення людської гідності.

В масштабах країни обстріли мирних міст є масштабовані тортури цілого народу.

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Струм в катівнях, шахеди про мирних містах, системні побиття в російських тюрмах, ракети по багатоповерхівках з дітьми, інформаційні вкиди з пропагандиськими маніпулятивними наративами — це є прояви трансцендентнальної тиранії, що направлена на роз’єднання нашої спільноти, і живиться страхом своїх цілей.

Сьогодні кремль пішов ва-банк, відкинувши остаточно спроби відбілити свої дії в очах світової спільноти.

Ворог запускає хвилі шахедів і пропагандистських атак — брудніші, хитріші, глибші. Вони намагаються вбити нас в наших домах і в наших душах — зсередини, щоб не треба було перемагати нас на полі бою.

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І ця тиранія має свій алгоритм:

1. Відокремити людину від спільноти.

2. Позбавити її голосу, правди, імені.

3. Змусити сумніватися у власній цінності.

4. Поставити виживання вище за гідність.

5. Нав’язати мову ворога, категорії ворога, страх сформований ідеологами ворога.

6. І змусити повірити, що ніхто не прийде на допомогу.

Це сатанінський механізм знищення народу через руйнування довіри.

Щоб перемогти, треба розуміти не демонологію, а механізм трансценденції тиранії.

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Він долається тільки тоді, коли ми залишаємося єдиним цілим.

Єдність -це дія, самих слів мало.

Мусимо:

1. говорити правду, називати речі і події словами що визначають їх істину сутність;

2. підтримати того, кого знищують, і фізично і морально;

3. не погоджуватись на мову ненависті;

4. обирати гідність в будь якій ситуації.

5. продовжувати спротив, шукати нові способи впливу і боротьби.

Нас хочуть винищити як націю не лише фізично, а й через роздроблення, токсичну зневіру, нав’язану ворожнечу, викривлення пам’яті, зміну мови, сенсів, нав'язати відчуття безсилля.

Тому наше виживання — це не питання зброї, а питання побудови і укріплення зв’язку між людьми доброї волі.

Зараз будь яку дію, що можє роз'єднувати українців я сприймаю як роботу на ворога.

Коли ми разом — ми трансцендуємо їхню тиранію.

Вони бояться зброї, але їх найбільший кошмар — усвідомлення того, що ми зберігаємо і примножуємо далі рішучість залишитися вільними людьми.

Вони бояться того, що ми все запам’ятаємо і того, що навіть у катівні чи під обстрілом вільна людина не здаєттся, вільні люди об'єднуються.

Не ми починали цю війну.

Безмежна скорбота за всіма загиблими на цій війні…

А Україна буде завжди, фіг ви, суки, вгадали", — написала вона.

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