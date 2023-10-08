«Тепер милиці точно не знадобляться»: легендарна «Тайра» перенесла складну операцію в Німеччині

Парамедикиня та волонтерка Юлія «Тайра» Паєвська, яка минулого місяця на «Іграх нескорених 2023» зустрічалася у Дюссельдорфі з принцем Гаррі та герцогинею Сассекською Меган Маркл, повернулася до України та розповіла про операцію на хребті, яку їй зробили в Німеччині.

«Все пройшло успішно і тепер мені точно не потрібні милиці. Хоча ще три місяці існують достатньо жорсткі обмеження в рухах і способі життя. На реабілітацію часу як завжди немає, і в Київ я добралась через Варшавський Безпековий форум. Багато говорили про майбутнє України і про нинішню ситуацію. Як завжди, особливу увагу посадовців і дипломатів я привертаю до ситуації з полоненими, на необхідність визволення наших бранців з неволі, особливо медиків. Болить за кожного», — пише Паєвська у соцмережах.

Фоловери та друзі бажали Тайрі найскорішого відновлення та дякували за все, що вона робить.

Нагадаємо, що засновниця підрозділу «Ангели Тайри» Юлія Паєвська, яка побувала у полоні окупантів, стала однією з лауреатів премії Сахарова.

Фото зі сторінки Юлії Паєвської у соцмережах

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