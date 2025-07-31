Російський слід: чи насправді у Федерації підводного спорту заробляють на схемах із представниками країни-агресорки?

Віцепрезидент Федерації підводного спорту та підводної діяльності України Станіслав Предко налагодив із президенткою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) росіянкою Анною Аржановою незаконну схему заробітку на спортсменах. Про це йдеться у матеріалі-розслідуванні видання «Апостроф».

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Першими про хитру схему заробітку повідомили компанії з виготовлення плавальних костюмів (www.finsuits.com). На своїй сторінці в Instagram вони заявляють, що Предко і Аржанова через незаконну систему з QR-кодами змушують платити додаткові кошти за участь у міжнародних змаганнях CMAS. Хоча ніяких офіційних рішень щодо цього не було ухвалено. Відтак багато найкращих світових спортсменів з підводного плавання тепер мають платити додаткові кошти за використання старих костюмів на змаганнях CMAS. Повідомляється, що всі надходження потрапляють у розпорядження Предко і Аржанової. За даними розслідування, донька Станіслава Предко — Аріна — брала участь у проєктах CMAS як суддя з перевірки QR-кодів, а Її колегою був Олександр Одиноков, який, за повідомленням Galinfo, виїхав з України у 2022 році і не повернувся. Ці факти кидають тінь на репутацію України як на міжнародній спортивній арені, так і щодо боротьби України з російською агресією.

Станіслав Предко та Анна Аржанова



Родина Станіслава Предко не вперше потрапляє у скандали, зокрема за звʼязки з функціонерами країни-агресорки. Саме через нього у 2023 році Федерація підводного спорту та підводної діяльності України втратила статус національної.

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Наказ про позбавлення статусу

Адже його дружина Ірина пила алкогольні напої на вечірці з тією ж таки росіянкою Анною Аржановою і потрапила на спільне фото.

Дружина Станіслава Предко Ірина на вечірці з росіянкою Анною Аржановою

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Свою дружину у складі офіційної делегації від України на міжнародні змагання відправляв саме Станіслав Предко. Після цього скандалу він нібито подав у відставку з посади президента федерації, але і досі займає крісло віцепрезидента з можливістю ухвалення рішень.

Станіслав Предко, крім того, й дотепер продовжує підписувати до Міністерства молоді та спорту подання офіційних делегацій на міжнародні змагання, які оплачуються державним коштом.

Так у травні 2025 року він призначив сам себе керівником української делегації на Чемпіонаті світу в Греції, а дружину Ірину — суддею, хоча чи має вона для цього достатню кваліфікацію — невідомо.

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Джерела у федерації та міністерстві на умовах off the record (не під запис) повідомляють, що наразі Станіслав Предко намагається зробити дружині Ірині чинну кваліфікацію судді. На цих змаганнях також не були представлені підопічні спортсмени ані Станіслава, ані Ірини Предко.

У 2024 році Станіслав Предко також очолював делегацію на тренування з підготовки до змагань і делегацію на самих змаганнях на Євро-Африканському чемпіонаті. І також жоден його підопічний не брав участі у змаганнях. (наказ про делегацію на змагання, склад на тренуваннях, склад на змаганнях) Крім того, жінки з делегації навіть не виступали, адже їх імен немає в підсумкових офіційних протоколах змагань. Причини цього — невідомі (жіночі залікова таблиця 1, жіноча залікова таблиця 2)

Примітно, що на тренуваннях до цих змагань також був син Станіслава — Артем Предко, але у самих змаганнях він також не брав участі. А вже в січні 2025 року зʼясувалось що він став радником міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

Артем Предко з посвідченням радника міністра молоді та спорту Матвія Бідного

В матеріалі-розслідуванні видання «Апостроф» зазначає, що журналісти зробили відповідний запит до міністра Матвія Бідного щодо діяльності Станіслава Предко у Федерації підводного спорту та підводної діяльності України.

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