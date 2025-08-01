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Пенсії підвищать: що відомо про виплати пенсіонерам у 2026 році
Українським пенсіонерам варто очікувати підвищення виплат у 2026 році. Традиційна індексація пенсій, запланована на березень, знову відбудеться. Вона стосуватиметься солідарної трудової пенсії, а її розмір залежатиме від інфляції у 2025 році та темпів зростання середньої зарплати, повідомляє 24 канал.
Механізм розрахунку залишиться незмінним: пенсії перерахують на 50% інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати. У 2025 році пенсії вже підвищили на 11,5% за цією формулою, і очікується, що наступного року цей показник буде подібним або навіть вищим.
Крім індексації, на розмір пенсій впливає також прожитковий мінімум. Згідно з проєктом Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, він зросте:
- для дітей до 6 років — 2 783 грн;
- від 6 до 18 років — 3 471 грн;
- для працездатних — 3 288 грн;
- для осіб, які втратили працездатність — 2 564 грн.
Ці показники будуть враховані при перерахунку мінімальних та максимальних пенсій, а також надбавок.
Точні цифри індексації стануть відомі навесні, коли Держстат опублікує дані щодо інфляції та середньої зарплати за 2025 рік.
Однак уже зараз можна прогнозувати, що підвищення виплат буде помітним.
Як писали «ФАКТИ», у нинішньому році показник середньої зарплати за рік склав 17 486,60 гривень, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень). А, як відомо, чим більший показник середньої зарплати затверджують у ПФУ, тим на більші виплати можуть розраховувати пенсіонери.579
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