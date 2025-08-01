Пенсії підвищать: що відомо про виплати пенсіонерам у 2026 році

Українським пенсіонерам варто очікувати підвищення виплат у 2026 році. Традиційна індексація пенсій, запланована на березень, знову відбудеться. Вона стосуватиметься солідарної трудової пенсії, а її розмір залежатиме від інфляції у 2025 році та темпів зростання середньої зарплати, повідомляє 24 канал.

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Механізм розрахунку залишиться незмінним: пенсії перерахують на 50% інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати. У 2025 році пенсії вже підвищили на 11,5% за цією формулою, і очікується, що наступного року цей показник буде подібним або навіть вищим.

Крім індексації, на розмір пенсій впливає також прожитковий мінімум. Згідно з проєктом Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, він зросте:

- для дітей до 6 років — 2 783 грн;

- від 6 до 18 років — 3 471 грн;

- для працездатних — 3 288 грн;

- для осіб, які втратили працездатність — 2 564 грн.

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Ці показники будуть враховані при перерахунку мінімальних та максимальних пенсій, а також надбавок.

Точні цифри індексації стануть відомі навесні, коли Держстат опублікує дані щодо інфляції та середньої зарплати за 2025 рік.

Однак уже зараз можна прогнозувати, що підвищення виплат буде помітним.

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Як писали «ФАКТИ», у нинішньому році показник середньої зарплати за рік склав 17 486,60 гривень, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень). А, як відомо, чим більший показник середньої зарплати затверджують у ПФУ, тим на більші виплати можуть розраховувати пенсіонери.

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