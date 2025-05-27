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В Україні зросла середня зарплата: як це вплине на розрахунок пенсій
Впродовж останніх місяців Пенсійний фонд України збільшив витрати на виплату пенсій, а також затвердив показник середньої заробітної плати за квітень 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 17,9%.
Про це повідомляє держустанова.
Згідно з даними ПФУ, офіційна зарплата у квітні становила 19 856,19 гривень, що на 3 008,21 гривень більше, ніж у квітні минулого року (16 847,98 гривень).
У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень. У лютому 2025 року — на 21,8% до 18 589,38 гривень. У березні 2025 року — на 25,9% до 19 430,52 гривень.
Середня зарплата для розрахунку пенсії зросла до 20 тисяч гривень. Й цей показник важливий для багатьох українців.
Середня зарплата важлива як макроекономічний показник, що відображає загальний рівень заробітної плати в країні або регіоні. Вона використовується для аналізу економічного стану, розрахунку пенсій та оцінки рівня життя населення, пояснюють в одному з державних банків.
До прикладу, показник середньої заробітної плати за 2024 рік, затверджений у лютому, враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:
- січень — 14 974,56 гривень
- лютий — 15 267,60 гривень
- березень — 15 433,98 гривень
- квітень — 16 847,98 гривень
- травень — 17 178,87 гривень
- червень — 18 806,63 гривень
- липень — 17 346,90 гривень
- серпень — 17 001,36 гривень
- вересень — 18 020,86 гривень
- жовтень — 18 704,98 гривень
- листопад — 18 823,31 гривень
- грудень — 21 698,99 гривень
Середня за рік — 17 486,60 гривень.
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
Тобто, чим більший показник середньої зарплати затверджують у ПФУ, тим на більші виплати можуть розраховувати пенсіонери.
Раніше ми розповідали, яку пенсію отримують зірки українського шоубізнесу.150
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