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Повітря важке — ніби розрізане вибухами: українські зірки відреагували на чергову ракетну атаку росіян
росія вчергове нанесла масштабний комбінований удар по столиці Україні. В ніч на 31 липня країна-терорист вбила сімох українців, серед яких 6-річний хлопчик. На жахливу ніч відреагували українські зірки на своїх сторінках у соціальній мережі. У тому числі, викладали відео і дописи англійською мовою.
- Київ, будьте обережні!!! — благав співак Дмитро Монатік. — Всі в укриття!!!
Артист виклав вірш під назвою «Ми потрохи зникаємо»: «Те, що проєктує мозок… Те в душе десь панує. Тримаємось рідні… Наскільки б не були отруєні…»
Ведучий Григорій Решетнік звернувся до європейців, які все не наважуються на більш жорсткі кроки.
- А Європа продовжує цих свиней запрошувати на форуми та конференції — намагається почути, вислухати чи просто вчергове домовитись разом заробляти… Як же набридли ці подвійні стандарти…
Співачка Злата Огнєвіч, яка напередодні показала премʼєру скандального кліпу, написала, що пережила «пекельну нічку». Артистка зізналася, що заспокоювалась, тримаючи на руках сусідську собаку, з якою провела ніч в укритті.
Акторка Лілія Ребрик, яка зараз разом з дітьми знаходиться на відпочинку, написала в Instagram, що все одно слідкує за новинами та не спить вночі.
- Навіть коли ти за тисячу кілометрів від дому, ти не спиш вночі, — зізналася Лілія. — Моніториш. Реагуєш на кожен звук. А потім бачиш ці фото…
Як картковий знову склався цілий підʼїзд. Загиблі. Під завалами — люди. На руїнах ще вчора чийогось життя — уламки, уривки, потрощене скло. Повітря важке — ніби розрізане вибухами, димом і пилом.
Ці моменти наскрізь пронизані болем. Неможливо їх прийняти, неможливо звикнути до них. Неможливо буде НІКОЛИ цього пробачити.
Співачка Джамала на своїй сторінці повідомила, що під час нічної атаки постраждала головна мечеть ДУМУ «Умма».
- росія системно й цинічно бʼє по мирних, — написав шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. — Кожна така ніч — ще одне підтвердження, що їхня мета — страх, руйнування та смерть.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час нічної атаки російські терористи зруйнували квартиру популярної телеведучої.190
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